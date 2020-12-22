Высокинский подвел итоги работы на посту мэра Екатеринбурга

Объявивший об отставке мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил журналистам во вторник, что время его нахождения на посту было связано с серьезными вызовами, которые удалось преодолеть и улучшить развитие города.

«Он, в первую очередь, был обусловлен серьезными вызовами: это и сквер, когда мы смогли сохранить стабильность, это пандемия», — сказал чиновник на заседании, трансляция которого велась на сайте мэрии.

Высокинский отметил, что городу удалось в два раза увеличить объемы капитальных ремонтов, социальной сферы, а объемы нового строительства возросли в полтора раза.

Он подчеркнул, что были созданы новые стандарты благоустройства, которые уже реализовали.

«Мы с Алексеем Валерьевичем [Орловым] передаем дела с точки зрения именно преемственности. В две силы теперь, когда я в области, а Алексей Валерьевич здесь (в мэрии. — Ред.), для города сделаем еще больше», — сказал Высокинский.

В свою очередь Орлов, которого накануне Высокинский назначил вице-мэром Екатеринбурга, назвал общей важной задачей для него и экс-градоначальника подготовку к универсиаде-2023 и 300-летию города. Он пообещал, что уральскую столицу сделают более комфортной для каждого жителя.

Высокинский объявил о своей отставке ранее, во вторник. Депутаты единогласно приняли его отставку и проголосовали за объявление конкурса на должность мэра Екатеринбурга.

По словам бывшего градоначальника, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил ему должность первого заместителя, и он принял предложение.

21 декабря занимавший должность вице-мэра города Александр Ковальчик был назначен на пост руководителя администрации Екатеринбурга.

На должности главы города Высокинский работал с 2018 года.