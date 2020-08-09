Высокие технологии: в преддверии прорыва • 28 • Аналитика

Последние три-пять лет сложно назвать знаковыми в смысле технологического развития человечества. Во всяком случае, ничего сопоставимого с созданием Всемирной паутины или появления доступных для всех принципиально новых устройств коммуникации вроде смартфонов за этот промежуток времени не произошло. Тем не менее, многие эксперты в профильных областях науки и техники считают, что все появившиеся за это время инновации являются лишь ступеньками, ведущими нас к новому большому прорыву.





Давайте вкратце вспомним, чем минувшая «пятилетка» все-таки может похвастаться в смысле новинок в области высоких технологий. Начну с самого масштабного и перспективного, а уж потом перейду к вещам более приземленным. При этом особое внимание я постараюсь обратить на те аспекты прогресса, которые уже нашли свое применение в военной сфере или наверняка найдут его в будущем.



Глобальным достижением многие эксперты считают воплощение в реальность концепции квантовой электроники. О полноценном компьютере, работающем на этом принципе, говорить пока рановато, однако первые квантовые чипы в 16 и 17 кубитов, чье действие построено именно на такой технологии, были представлены компаниями Intel и IBM еще в 2017 году. В 2010 году построение квантового суперкомпьютера считалось делом лишь гипотетически возможным, сегодня имеются уже конкретные шаги в этом направлении.



Квантовая связь – дело еще более реальное. Тут впереди планеты всей оказался Китай. Все в том же 2017 году там вывели на орбиту первый спутник именно такой системы коммуникации и запустили первую линию квантовой связи протяженностью в 2 тысячи километров. Цзянь-Вэй Пань, главный научный сотрудник соответствующего научно-технологического проекта, имеющего название QUESS, уже тогда заявил, что к 2030 году вполне можно будет вести речь о создании глобальной сети связи нового поколения.



В чем ее основное преимущество? Квантовая криптография, по утверждениям ученых, дает практически стопроцентную гарантию защиты информации, передаваемой в таком формате. Ни взломать ее, ни расшифровать невозможно в принципе. В том, что при удачном развитии этого направления все военные и прочие «силовые» структуры перейдут на «квант», сомнений нет ни малейших.



Блокчейн. Электронная технология, еще с десяток лет назад ассоциировавшаяся исключительно с криптовалютой Bitcoin, казавшейся большинству сомнительной экзотикой, сегодня завоевывает мир все активнее. Государственные финансовые и фискальные структуры многих стран всерьез готовятся к принятию ее на вооружение для контроля над транзакциями, сбора налогов и прочих вещей. В частности, глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что эта инновация вообще «перевернет все сферы жизни – от госорганов и банков до сельского хозяйства». Понятно, что и в России тоже.



Беспилотный автотранспорт сложно назвать новинкой, однако именно в последние годы его развитие резко ускорилось и приобрело совершенно новые масштабы. Если в 2004 году на первых соревнованиях автомобилей без водителей ни одна из полутора десятков команд так и не добралась до финиша, несмотря на приз в миллион долларов, то сегодня беспилотные такси стали реальностью не только в США и Китае, но и в нашей стране. Отечественный автогигант КамАЗ весьма серьезно настроен на достижение прогресса в данной области, и можно не сомневаться, что уж его-то детища, способные действовать автономно, будут иметь не только гражданское назначение.



Естественно, развитие высоких технологий не могло не дойти до сотен миллионов обычных людей в виде новинок в привычных гаджетах и бытовых предметах. Та же распознающая владельца смартфона или планшета по отпечаткам пальцев система Touch ID представлена впервые была еще семь лет назад, но именно за последнее пятилетие пережила настоящий бум и стала внедряться едва ли не повсеместно. Кстати говоря, в оружейном деле она уже тоже воплощена в жизнь. Пару лет назад в Германии, к примеру, был начат выпуск «умного» пистолета, не отличающегося от своих «собратьев» ничем, кроме этой системы. И этот пример не единичен.



Ещё одна инновация, которая в обозримом будущем, скорее всего, войдет в жизнь каждого из нас, – «умная» одежда, созданная из так называемого электронного текстиля, то есть из ткани, в которую встроены чипы, способные придать привычным куртке или брюкам совершенно новые свойства. К примеру, изменение собственной структуры в соответствии с условиями окружающей среды. Также уже вполне реален контроль за состоянием здоровья, температурой и прочими параметрами человека, носящего «интеллектуальную» одежду, с помощью интегрированных в нее датчиков. Для военного дела технология, согласитесь, просто незаменимая.



Всё это, конечно, краткий и далеко не полный обзор тех инноваций, которые за последние годы уже стали реальностью или же находятся на пороге широкого внедрения. А кризис, переживаемый человечеством из-за пандемии коронавируса, скорее всего, не только не затормозит исследования по большинству ключевых направлений в области высоких технологий, но, напротив, ускорит его в разы. В сфере современной медицины - уж точно. Слишком уж убедительно перенесенные нами невзгоды показали важность и необходимость развития именно в этом направлении. Последние три-пять лет сложно назвать знаковыми в смысле технологического развития человечества. Во всяком случае, ничего сопоставимого с созданием Всемирной паутины или появления доступных для всех принципиально новых устройств коммуникации вроде смартфонов за этот промежуток времени не произошло. Тем не менее, многие эксперты в профильных областях науки и техники считают, что все появившиеся за это время инновации являются лишь ступеньками, ведущими нас к новому большому прорыву.Давайте вкратце вспомним, чем минувшая «пятилетка» все-таки может похвастаться в смысле новинок в области высоких технологий. Начну с самого масштабного и перспективного, а уж потом перейду к вещам более приземленным. При этом особое внимание я постараюсь обратить на те аспекты прогресса, которые уже нашли свое применение в военной сфере или наверняка найдут его в будущем.Глобальным достижением многие эксперты считают воплощение в реальность концепции квантовой электроники. О полноценном компьютере, работающем на этом принципе, говорить пока рановато, однако первые квантовые чипы в 16 и 17 кубитов, чье действие построено именно на такой технологии, были представлены компаниями Intel и IBM еще в 2017 году. В 2010 году построение квантового суперкомпьютера считалось делом лишь гипотетически возможным, сегодня имеются уже конкретные шаги в этом направлении.Квантовая связь – дело еще более реальное. Тут впереди планеты всей оказался Китай. Все в том же 2017 году там вывели на орбиту первый спутник именно такой системы коммуникации и запустили первую линию квантовой связи протяженностью в 2 тысячи километров. Цзянь-Вэй Пань, главный научный сотрудник соответствующего научно-технологического проекта, имеющего название QUESS, уже тогда заявил, что к 2030 году вполне можно будет вести речь о создании глобальной сети связи нового поколения.В чем ее основное преимущество? Квантовая криптография, по утверждениям ученых, дает практически стопроцентную гарантию защиты информации, передаваемой в таком формате. Ни взломать ее, ни расшифровать невозможно в принципе. В том, что при удачном развитии этого направления все военные и прочие «силовые» структуры перейдут на «квант», сомнений нет ни малейших.Блокчейн. Электронная технология, еще с десяток лет назад ассоциировавшаяся исключительно с криптовалютой Bitcoin, казавшейся большинству сомнительной экзотикой, сегодня завоевывает мир все активнее. Государственные финансовые и фискальные структуры многих стран всерьез готовятся к принятию ее на вооружение для контроля над транзакциями, сбора налогов и прочих вещей. В частности, глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что эта инновация вообще «перевернет все сферы жизни – от госорганов и банков до сельского хозяйства». Понятно, что и в России тоже.Беспилотный автотранспорт сложно назвать новинкой, однако именно в последние годы его развитие резко ускорилось и приобрело совершенно новые масштабы. Если в 2004 году на первых соревнованиях автомобилей без водителей ни одна из полутора десятков команд так и не добралась до финиша, несмотря на приз в миллион долларов, то сегодня беспилотные такси стали реальностью не только в США и Китае, но и в нашей стране. Отечественный автогигант КамАЗ весьма серьезно настроен на достижение прогресса в данной области, и можно не сомневаться, что уж его-то детища, способные действовать автономно, будут иметь не только гражданское назначение.Естественно, развитие высоких технологий не могло не дойти до сотен миллионов обычных людей в виде новинок в привычных гаджетах и бытовых предметах. Та же распознающая владельца смартфона или планшета по отпечаткам пальцев система Touch ID представлена впервые была еще семь лет назад, но именно за последнее пятилетие пережила настоящий бум и стала внедряться едва ли не повсеместно. Кстати говоря, в оружейном деле она уже тоже воплощена в жизнь. Пару лет назад в Германии, к примеру, был начат выпуск «умного» пистолета, не отличающегося от своих «собратьев» ничем, кроме этой системы. И этот пример не единичен.Ещё одна инновация, которая в обозримом будущем, скорее всего, войдет в жизнь каждого из нас, – «умная» одежда, созданная из так называемого электронного текстиля, то есть из ткани, в которую встроены чипы, способные придать привычным куртке или брюкам совершенно новые свойства. К примеру, изменение собственной структуры в соответствии с условиями окружающей среды. Также уже вполне реален контроль за состоянием здоровья, температурой и прочими параметрами человека, носящего «интеллектуальную» одежду, с помощью интегрированных в нее датчиков. Для военного дела технология, согласитесь, просто незаменимая.Всё это, конечно, краткий и далеко не полный обзор тех инноваций, которые за последние годы уже стали реальностью или же находятся на пороге широкого внедрения. А кризис, переживаемый человечеством из-за пандемии коронавируса, скорее всего, не только не затормозит исследования по большинству ключевых направлений в области высоких технологий, но, напротив, ускорит его в разы. В сфере современной медицины - уж точно. Слишком уж убедительно перенесенные нами невзгоды показали важность и необходимость развития именно в этом направлении. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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