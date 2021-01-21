«Высокая оценка безопасности и эффективности»: Венгрия и ОАЭ зарегистрировали вакцину «Спутник V»

Венгрия и ОАЭ зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, Венгрия стала первым государством ЕС, которая зарегистрировала «Спутник V». Он также выразил надежду, что в ЕС не будут политизировать решение по регистрации российской вакцины.

Венгрия стала первым государством Европейского союза, которое официально разрешило применение российской вакцины «Спутник V» на своей территории. Об этом стало известно после регистрации препарата Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYÉI).

«Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии», — говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, это «важнейшее решение», которое «демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины».

Как сообщает ТАСС, в ближайшее время начнутся поставки вакцины в Венгрию.

Напомним, ещё в ноябре 2020 года в Будапешт для исследований был доставлен образец российской вакцины «Спутник V». Позднее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в стране надеются локализовать часть производства препарата.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев об одобрении вакцины «Спутник V» в Венгрии

Регистрация «Спутник V» в ОАЭ

Также в четверг, 21 января, Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ зарегистрировало «Спутник V». Это было сделано в рамках ускоренной процедуры на основании результатов третьей фазы клинических исследований в России с участием более 33 тыс. человек. В Фонде указали, что в данный момент в ОАЭ ведётся третья фаза клинических исследований, в которых принимает участие около 1 тыс. добровольцев.

В РФПИ подчеркнули, что поставки вакцины будут осуществляться международными партнёрами фонда в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

«Наше партнёрство очень важно не только для ОАЭ и России, но и для всего Ближнего Востока и мира в целом», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в беседе с RT.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев о регистрации вакцины «Спутник V» в ОАЭ

«Во-первых, это решение уже принято после того, как «Спутник» зарегистрирован в более 10 других стран, и не только на основании клинических испытаний в России, но на основании тех данных, которые ОАЭ получили на своих клинических испытаниях «Спутника» в ОАЭ. Во-вторых, эти испытания показали и очень высокую безопасность «Спутника», очень высокую эффективность», — сказал Дмитриев.

По его словам, также ведутся переговоры с Саудовской Аравией о применении российской вакцины в королевстве.

«Таким образом, мы видим, что вакцину одобрили не только на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке, Азии, но и в Европе. Безусловно, Россия здесь выступает партнёром с большим количеством стран и по производству, и по поставкам», — пояснил гендиректор РФПИ.

Накануне в РФПИ сообщили, что в структуру ЕС — Европейское агентство лекарственных средств (EMA) — было подано заявление о регистрации вакцины «Спутник V». При этом европейские специалисты провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков препарата, а в феврале начнётся процесс постепенной экспертизы (rolling review). Решение EMA касательно «Спутника V» будет принято после серии экспертных проверок.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что в фонде выступают резко против политизации вопроса вакцин.

«Мы подали заявление на одобрение в ЕС. К тому моменту, когда Европа будет принимать решение, я уверен, что «Спутник V» будет зарегистрирован более чем в 25 странах. К сожалению, политические аспекты сохраняются в глазах многих людей, но мы призываем забыть о политике, а думать о здоровье, спасении граждан», — пояснил Дмитриев.

«Спутник V»

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V». Её разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи.

Препарат представляет собой двухкомпонентную векторную вакцину на основе аденовируса человека, который содержит в своём геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2 и вызывающую иммунный ответ организма. Вакцинация каждого человека проводится в два этапа (повторно — через 21 день после первой инъекции).

Эффективность «Спутник V» после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины составила 91,4%. Каких-либо существенных побочных эффектов у добровольцев, участвующих в исследовании, выявлено не было. При этом против тяжёлых случаев течения заболевания коронавирусом эффективность препарата составила 100%.

«Спутник V» также действенен против нового штамма SARS-CoV-2, обнаруженного в Европе в декабре, указывали разработчики препарата.

21 января Минздрав России одобрил изменения условий хранения и перевозки «Спутника V». Таким образом, на рынок будут поступать вакцины с режимами хранения как +2…+8 °C, так и -18 °C.

Отечественная разработка против коронавирусной инфекции получила разрешение на применение в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и Белоруссии.

Прививку «Спутник V», помимо российских граждан, уже сделали некоторые западные политики и общественные деятели. Так, о вакцинации российским препаратом в январе сообщили председатель парламента Сербии Ивица Дачич и глава МВД страны Александр Вулин. Укол сделал посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, отметивший отсутствие побочных эффектов.

Американский режиссёр Оливер Стоун в декабре сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 российской вакциной.

Укол «Спутник V» сделал журналист The New York Times Эндрю Крамер, который рассказал о вакцинации в своей статье. Крамер, в частности, обратил внимание, что в России привили более миллиона человек, также препарат поставили в Белоруссию, Аргентину и ряд других стран. Это, по мнению журналиста, указывает на то, что «любые губительные побочные эффекты, не вскрытые в ходе исследований, к настоящему времени уже были бы известны».

После интервью с главой центра им. Гамалеи Александром Гинцбургом прививку также сделал израильский журналист и телеведущий Дов Гиль-Хар. Он назвал российских учёных «отважными людьми».

О желании привиться российской вакциной также заявил сербский режиссёр Эмир Кустурица. Кроме того, на территории РФ намерена сделать прививку от COVID-19 представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.