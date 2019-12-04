«Высокая интенсивность контактов»: какие темы могут обсудить президенты России и Сербии на встрече в Сочи

В Сочи 4 декабря пройдут переговоры президентов России и Сербии. По сообщению пресс-службы Кремля, Владимир Путин и Александр Вучич обсудят «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», а также международную повестку. Кроме того, как ранее отмечал посол балканского государства в РФ, лидеры затронут и экономическую тематику, в частности кооперацию в сфере энергетики. Политологи не исключают, что на высшем уровне будет поднята и косовская проблематика. По мнению экспертов, грядущая встреча будет играть «очень большую роль» в развитии связей между Москвой и Белградом.

В среду, 4 декабря, в Сочи пройдут переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Как сообщает пресс-служба Кремля, визит сербского лидера в РФ будет носить рабочий характер, а обсуждаться будут «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», а также региональная и международная проблематика. Отметим, что это уже третья встреча Путина и Вучича за текущий год.

«Этот визит будет играть очень большую роль, — отметила в беседе с RT руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, член сената Республики Сербской Елена Гуськова. — Во время последних встреч Александра Вучича с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым был подписан целый ряд документов. Но сейчас, скорее всего, речь может зайти уже о том, чтобы в эти документы вложить конкретное содержание».

Как подчеркнул накануне своей поездки в Россию президент Сербии, вполне возможно, что он и Владимир Путин предложат «свои темы на этой встрече».

«Мы готовы обсуждать любой вопрос. Хотим строить хорошие, наилучшие возможные отношения с Россией при обоюдном уважении и доверии», — заявил Вучич.

«Провокация и попытка подставить»

В преддверии своего визита в Сочи Александр Вучич отметил, что информационный вброс о том, что российская разведка якобы работала с сербскими военнослужащими, мог быть сделан умышленно с учётом его предстоящей встречи с Владимиром Путиным.

Напомним, ранее сербское издание Blic, принадлежащее германско-швейцарской компании Ringier Axel Springer Media AG, распространило видеоролик, снятый год назад, в котором работавший тогда в посольстве РФ в столице Сербии подполковник Георгий Клебан передавал деньги сербскому военному.

В российском диппредставительстве назвали публикацию «провокацией». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что подобного рода «сенсации» всегда появляются перед важными встречами.

Эксперты, в свою очередь, допускают, что за этой акцией могут стоять как западные «внешние силы», так и некоторые представители сербской оппозиции.

«Не всем нравится нынешняя высокая интенсивность контактов сербского и российского лидеров, — сказал в беседе с RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. — Это, на самом деле, провокация и попытка подставить Вучича, но на всё это, на мой взгляд, он отреагировал очень разумно».

Накануне визита сербского президента посол республики в РФ Мирослав Лазански в интервью Интерфаксу заявил, что считает эту тему закрытой.

Александр Вучич

Reuters

© Marko Djurica

Елена Гуськова обратила внимание на тот факт, что информационный вброс, затрагивающий российское Минобороны, прошёл на фоне активизации военного сотрудничества Москвы и Белграда, которое, по её словам, «в последние годы набирает обороты».

Оборонное сотрудничество



По словам Мирослава Лазански, на встрече президентов России и Сербии будут обсуждаться также вопросы энергетики, экономического и военно-технического сотрудничества.

В Сербии началась активная фаза совместных российско-сербских учений ПВО «Славянский щит — 2019»

© Пресс-служба Минобороны РФ

Кроме того, посол добавил, что в конце 2019 — начале 2020 года Сербия рассчитывает получить российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь». Также, по словам Лазански, Белград заинтересован и в других видах российского оружия. В частности, дипломат подчеркнул, что «Сербии хотелось бы приобрести систему ПВО С-400».

В октябре покупку Сербией одного «Панциря» подтвердил Александр Вучич. Также он отметил, что Белграду хотелось бы поставить на вооружение комплекс С-400, но купить его по причине дороговизны Сербия не может. Оба средства ПВО тогда приняли участие в совместных российско-сербских учениях на территории балканской страны.

Ранее Россия передавала Сербии в рамках военно-технической помощи истребители МиГ-29, вертолёты Ми-17, БРДМ-2. Ожидаются поставки партии танков Т-72.

Также, по словам Мирослава Лазански, Сербия хотела бы продолжить обучение «кадетов и офицеров» в российских военных вузах.

Как отмечает Елена Гуськова, помимо расширения военно-технического сотрудничества, на встрече президентов может быть поднят вопрос о статусе Российско-сербского гуманитарного центра МЧС в городе Ниш.

«Вопрос о дипломатическом статусе команды МЧС остаётся открытым. Уже несколько лет сербская сторона этот статус не предоставляет — думаю, потому что опасается реакции Запада, который очень волнует то, как бы база МЧС не переросла в военную базу России на Балканах. Но мы ожидаем, что, возможно, на этот раз документ о предоставлении дипстатуса всё-таки будет подписан», — говорит эксперт.

Экономический аспект



Политологи также напоминают, что Сербия остаётся близким партнёром России и в области энергетики. По территории республики должна пройти европейская часть газопровода «Турецкий поток» от границы с Болгарией до Венгрии. Ранее Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что сербская часть газопровода будет завершена до конца текущего года.

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Белград — надёжный покупатель российского газа, отмечают аналитики. В ноябре сербские власти сообщили, что достигли договорённостей с Москвой о расширении мощностей расположенного в республике подземного хранилища газа «Банатский двор» с 750 млн до 2 млрд кубометров.

В преддверии встречи с Владимиром Путиным сербский президент подчеркнул, что двустороннее экономическое сотрудничество станет одной из основных тем грядущих переговоров.

По сообщениям сербских официальных лиц, товарооборот между Россией и Сербией растёт. Так, в октябре во время визита в Белград премьер-министра России Дмитрия Медведева президент Сербии сообщил, что в 2018 году этот показатель составил $3,06 млрд, что на 18,6% превышает уровень 2017-го.

Однако, как считают эксперты, России и Сербии необходимо наращивать двусторонний товарооборот в том числе и для того, чтобы политическое сотрудничество двух стран получило твёрдый экономический базис. По словам профессора МГИМО политолога Елены Пономарёвой, для обеих стран «очень важно преодолеть уровень €4 млрд».

«Мир и сотрудничество»

За строками официального анонса об обсуждении «вопросов региональной и международной проблематики», по мнению Елены Пономарёвой, скрывается стремление российского и сербского лидеров провести обмен мнениями по наиболее важным для обеих стран темам.

«Будут обсуждаться позиции по поводу украинского кризиса, ситуации в Сирии, поведения албанцев на Балканах и, в частности, по территориальной проблеме Сербии — Косову», — предположила Пономарёва в беседе с RT.

Москва, как известно, поддерживает территориальную целостность Сербии и не признаёт Косово в качестве независимого государства.

Как отмечает Елена Пономарёва, сейчас Белград испытывает серьёзное давление со стороны Запада, прежде всего НАТО, но при этом страна стремится сохранить военно-политический нейтралитет. Однако после того, как завершится процесс присоединения к Североатлантическому альянсу Северной Македонии, вне НАТО из республик бывшей Югославии останутся Сербия и Босния и Герцеговина.

«У нас на Балканах два союзника. Это Сербия и Республика Сербская, которая является частью Боснии и Герцеговины. И вопрос дальнейшего расширения НАТО упирается именно в сербский фактор», — констатировала Пономарёва.

Эту точку зрения разделяет и Елена Гуськова. Она отмечает, что заявления о «дестабилизирующей» роли России на Балканах, которые в последние годы часто звучат со стороны западных политиков и экспертных центров, вызваны именно желанием разорвать важные для сербов связи с РФ.

Так, прошлым летом о российской «тактике дестабилизации» заявили в Институте исследований в сфере безопасности Евросоюза.

Как отмечает Deutsche Welle, 1 декабря во время визита в Косово министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр «предупредила» о росте влияния России в регионе. В свою очередь, официальный сайт Минобороны Германии также отмечает, что, по мнению немецкого министра, «роль России» — одна из причин того, что якобы «конфликт в регионе по-прежнему до конца не разрешён».

Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Косове

globallookpress.com

© Britta Pedersen/dpa

«Влияние России действительно растёт, — говорит Елена Гуськова. — Только оно как раз способствует стабилизации. А там, где усиливается влияние США, начинается нестабильность. И это ощущают все народы на Балканах. Они понимают, что там, где так или иначе присутствует Россия, не будет войны, а будет мир и сотрудничество».