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Вашингтон предупредили о фатальных последствиях сотрудничества с Киевом

Украина не входит в сферу интересов Соединенных Штатов, поэтому Джо Байден должен отказаться от сотрудничества с Киевом. Таким мнением поделился обозреватель издания Business Insider Саша Глэзер.

Обозреватель отметил, что политика, проводимая администрацией Байдена, идет вразрез с тем, что действительно нужно Вашингтону. Тем более, что помощь Украине в конечном итоге может привести к тому, что США будут втянуты в войну с Россией.

Когда Штаты предоставляют Незалежной ощущение квази-безопасности, они ставят под угрозу жизнь самих американцев. По мнению автора, сейчас Байден ведет очень опасную игру, которая может спровоцировать конфликт с другой ядерной державой.

Все будет только хуже, если Украина все-таки вступит в НАТО. Приближение вооруженных сил альянса к границам РФ только усилит напряженность. Тем более, что Москва постарается сделать все, чтобы этого не допустить.

"Белый дом должен точно оценить, стоит ли начинать третью мировую из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности Америки",

– подытожил Глэзер, добавив, что Россия уже доказала всему миру, что не допустит переориентацию Незалежной на Запад.

И, судя по тому, что Москва на протяжении многих лет справляется с экономическими санкциями и давлением западных держав, в этом случае она тоже не отступит и не станет менять свой внешнеполитический курс.

Ранее украинские военные похвастались полученным от США оружием, заявив, что готовы отразить любую российскую атаку.