Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
Зеленский объявил войну России
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"...
Главная / Политика

Высок риск ядерной войны с Россией: Байдена призвали заморозить помощь Украине

28 ноября 2021, 17:55  •  295 • Политика
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Вашингтон предупредили о фатальных последствиях сотрудничества с Киевом
Украина не входит в сферу интересов Соединенных Штатов, поэтому Джо Байден должен отказаться от сотрудничества с Киевом. Таким мнением поделился обозреватель издания Business Insider Саша Глэзер. 
Обозреватель отметил, что политика, проводимая администрацией Байдена, идет вразрез с тем, что действительно нужно Вашингтону. Тем более, что помощь Украине в конечном итоге может привести к тому, что США будут втянуты в войну с Россией. 
Когда Штаты предоставляют Незалежной ощущение квази-безопасности, они ставят под угрозу жизнь самих американцев. По мнению автора, сейчас Байден ведет очень опасную игру, которая может спровоцировать конфликт с другой ядерной державой. 
Все будет только хуже, если Украина все-таки вступит в НАТО. Приближение вооруженных сил альянса к границам РФ только усилит напряженность. Тем более, что Москва постарается сделать все, чтобы этого не допустить. 
"Белый дом должен точно оценить, стоит ли начинать третью мировую из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности Америки", 
– подытожил Глэзер, добавив, что Россия уже доказала всему миру, что не допустит переориентацию Незалежной на Запад. 
И, судя по тому, что Москва на протяжении многих лет справляется с экономическими санкциями и давлением западных держав, в этом случае она тоже не отступит и не станет менять свой внешнеполитический курс. 
Ранее украинские военные похвастались полученным от США оружием, заявив, что готовы отразить любую российскую атаку. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





295
Источник
Похожие новости
28 ноября 2021, 04:30
Дальний Восток отдадут китайским мигрантам? Как бы не пришлось привлекать войска - эксперт
28 ноября 2021, 10:20
Захарова ответила на слова Папы Римского о "кладбище" мигрантов: "На заметку"
28 ноября 2021, 16:10
Польша согласилась на условие Лукашенко по мигрантам
28 ноября 2021, 15:35
Эксперт назвал основную "слабость" армии России в конфликте с Украиной
28 ноября 2021, 12:05
Кто подтолкнет Украину к войне с Россией: ответ экс-депутата Рады
28 ноября 2021, 15:35
Всеми силами – за Россию: Венгрия выступила щитом против НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 ноября 2021, 00:05
Байден обновил список колоний США: есть неожиданности
24 ноября 2021, 05:25
Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже нацистов"
27 ноября 2021, 13:20
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медведя
27 ноября 2021, 20:55
Цитата недели принадлежит Путину: "Пшикнул с одной стороны"
23 ноября 2021, 00:50
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
25 ноября 2021, 00:05
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
25 ноября 2021, 09:25
Россия получит атомную базу в Сербии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.