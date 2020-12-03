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Выслужился: главой ЦРУ может стать разработчик антироссийских санкций

03 декабря 2020, 12:15  •  95 • Политика
Фото:Dominique A. Pineiro/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Байден формирует команду из проверенных русофобов
Центральное разведывательное управление(ЦРУ) США при президенте Джо Байдене может возглавить Дэвид Коэн. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на источники в окружении будущего хозяина Белого дома.
Коэн известен тем, что при президенте Бараке Обаме занимался разработкой санкций в отношении Москвы. Будучи замдиректора ЦРУ в 2015-2017 г.г., он входил в группу по расследованию вмешательства России в американские выборы – 2016. Итогом этой работы стал комплекс антироссийских мер, хотя никаких доказательств влияния РФ на внутренние процессы в США представлено не было. Однако позже Коэн признал, что санкции не возымели желаемого действия.
"Байден симпатизирует Коэну, к тому же Эврил Хейнс, которой Байден предложил должность директора Национальной разведки, поддержала возможное назначение Коэна",
– пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
Впрочем, окончательное решение о руководителе главного шпионского ведомства США будет принято после одобрения кандидата главами Минюста и Пентагона. Пока источники в окружении Байдена называют еще одно имя возможного руководителя ЦРУ – Майкла Морелла.
Морелл также был замом главы ЦРУ при Обаме, а еще раньше возглавлял это ведомство. Но, по данным The Wall Street Journal, его назначение на пост руководителя ЦРУ сейчас сомнительно, поскольку он имеет запятнанную репутацию. Именно в период его руководства ЦРУ спецслужбам Америки разрешалось применять "расширенные методы допросов" подозреваемых. Позже в США эти методы были признаны пытками.
Эксперты уже заметили, что 78-летний Байден старается окружить себя людьми, с которыми он уже работал в прошлом. Должности в новой президентской администрации предложены тем, с кем избранный президент выступал еще против РФ и даже СССР. В том числе в Белый дом может вернуться Джен Псаки.
Ранее ЦРУ представило доклад, в котором утверждается, что в Москве разработали и внедряют план по дискредитации Байдена.

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