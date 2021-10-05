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Выслать 300 дипломатов: Сенаторы США потребовали от Байдена наказать Россию

05 октября 2021, 21:40  •  263 • Политика
Сенаторы США просят Байдена выслать 300 русских дипломатов, если власти России не согласятся на расширение штата американского посольства.
Выслать 300 русских дипломатов потребовали от президента США Джо Байдена американские сенаторы. Об этом говорится в соответствующем письме законодателей США.
Таким образом политики предлагают отомстить России за сокращение штата посольства США. Напомним, что это произошло в ходе ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой.
Американские сенаторы предлагают в ответ сократить число дипломатов России, работающих в США. Речь идёт о примерно 300 дипломатических работниках. Часть из них осуществляют работу в ООН, так как штаб-квартира организации расположена в Нью-Йорке. Сенаторы требуют от России расширить штат американского посольства или понести наказание.
Мы призываем вас начать высылку российских дипломатов, чтобы привести дипломатическое присутствие США в России к паритету. Считаем такой шаг разумным и взаимным,
- говорится в письме, опубликованном на сайте американского сенатора-республиканца Марко Рубио.
Напомним, что Россия внесла США в список недружественных государств. В связи с этим гражданам России запрещено работать в представительствах США. Теперь американцам приходится нанимать для работы в посольстве граждан собственной страны.

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