Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин призвал сделать границу крепкой, но прозрачной
С Рейна выдачи нет! Свобода улыбнулась Пучдемону
«Российские паспорта морякам не вернули»: Украина отпустила на свободу экипаж су...
Украинские пограничники задержали гражданина РФ за незаконное пересечение границ...
Главная / Украина

Высланный из США российский дипломат попал в базу данных «Миротворца»

07 апреля 2018, 17:39  •  43 • Украина
Высланный из США торговый представитель России Александр Стадник попал в базу украинского сайта «Миротворец».
 
Reuters
 

Как уточняет РИА Новости, Стадник был включён в базу как «выдворенный из США представитель страны-агрессора» и «сотрудник спецслужб страны-агрессора».

26 марта США объявили, что высылают 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН прокомментировал высылку российских дипломатов из ряда стран.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

43
Источник
Похожие новости
07 апреля 2018, 11:09
Глава МИД Украины назвал условия встречи в нормандском формате
07 апреля 2018, 04:39
«Все обвинения высосаны из пальца»: капитана судна «Норд» могут отпустить под залог 10 апреля
07 апреля 2018, 17:39
Литва решила отправить на Украину новую группу военных инструкторов

Загрузка...
07 апреля 2018, 17:39
Высланный из США российский дипломат попал в базу данных «Миротворца»
06 апреля 2018, 18:54
Адвокат сообщил, что капитану судна «Норд» придётся провести в СИЗО три дня
07 апреля 2018, 11:09
В Совфеде назвали абсурдным заявление Парубия о военной угрозе «Северного потока — 2» для Украины
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 апреля 2018, 07:40
Око за око, доллар за копейку!
05 апреля 2018, 07:24
Операция "Антидот". Организаторы и исполнители провокации в Солсбери
04 апреля 2018, 16:39
«Не знаю, сколько сможем выдерживать этот ад!»: арест судна «Норд» из Крыма вынудили Черноморский флот выдвинуться в Азовское море
02 апреля 2018, 10:54
Британия изымает имущество российских элит. Сэр Шувалов под ударом
04 апреля 2018, 08:39
США побеждают на западном берегу Евфрата. Ловушка для армии Сирии
06 апреля 2018, 09:24
Химия у них не той системы. Великоскрипалия идёт ко дну
01 апреля 2018, 08:54
Госдеп сходит с ума (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.