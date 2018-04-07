Высланный из США российский дипломат попал в базу данных «Миротворца»

Высланный из США торговый представитель России Александр Стадник попал в базу украинского сайта «Миротворец».

Как уточняет РИА Новости, Стадник был включён в базу как «выдворенный из США представитель страны-агрессора» и «сотрудник спецслужб страны-агрессора».

26 марта США объявили, что высылают 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН прокомментировал высылку российских дипломатов из ряда стран.