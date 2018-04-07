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Высланный из США российский дипломат попал в базу данных «Миротворца»
07 апреля 2018, 17:39 • 43 • Украина
Высланный из США торговый представитель России Александр Стадник попал в базу украинского сайта «Миротворец».
Reuters
Как уточняет РИА Новости, Стадник был включён в базу как «выдворенный из США представитель страны-агрессора» и «сотрудник спецслужб страны-агрессора».
26 марта США объявили, что высылают 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН прокомментировал высылку российских дипломатов из ряда стран.
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