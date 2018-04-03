Высланным из стран ЕС российским дипломатам запретят въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) закроет въезд на украинскую территорию российским дипломатам, которых в западных странах объявили персонами нон грата.

Об этом в эфире канала «Прямой» сообщил глава ведомства Василий Грицак.

«Мы выслали 13 российских дипломатов. Это была правильная акция, я считаю… Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США, — 60 разведчикам. А также 23, которых выдворили из Британии. Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Европейского союза», — сказал он.

Ранее СБУ закрыла въезд 60 российским дипломатам, высланным из США.

26 марта Украина объявила о высылке 13 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в британском Солсбери.