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Высланным из стран ЕС российским дипломатам запретят въезд на Украину
03 апреля 2018, 19:24 • 48 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) закроет въезд на украинскую территорию российским дипломатам, которых в западных странах объявили персонами нон грата.
Reuters
Об этом в эфире канала «Прямой» сообщил глава ведомства Василий Грицак.
«Мы выслали 13 российских дипломатов. Это была правильная акция, я считаю… Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США, — 60 разведчикам. А также 23, которых выдворили из Британии. Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Европейского союза», — сказал он.
Ранее СБУ закрыла въезд 60 российским дипломатам, высланным из США.
26 марта Украина объявила о высылке 13 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в британском Солсбери.
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