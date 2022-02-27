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Высказалась последняя страна ЕС: Русским выдали жёсткий запрет

27 февраля 2022, 20:50  •  320 • Политика
По поводу закрытия неба для самолётов из России высказалась последняя страна ЕС - Португалия. В итоге русским выдали жёсткий запрет: глава ЕК подытожила, что теперь для любых пассажирских и частных отечественных авиалайнеров недоступно всё воздушное пространство Евросоюза.
Руководство ЕС приняло решение целиком закрыть небо для самолётов из России, передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она уточнила, что данное ограничение распространяется как на пассажирские, так и на частные авиалайнеры.
До этого государства Евросоюза объявляли о соответствующих санкциях каждая отдельно. Последними о данной мере против Москвы вечером 27 февраля сообщили португальские власти.
Кроме того, руководитель европейского ведомства выступила с призывом ввести и другие санкции, которые ранее уже обсуждались.
Так, она выступила за запрет транзакций с Банком России. Ещё фон дер Ляйен считает необходимым заморозить активы российского финансового регулятора.
Кроме того, глава ЕК призвала остановить работу Sputnik, RT и их дочерних организаций на территории ЕС.

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