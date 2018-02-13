Вышвырнутый из Украины Саакашвили по-новому оценил польское гостеприимство - видео

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Опальный политик доволен приемом в Польше после депортации с Украины.

Экс-губернатор Одесской области и политик без гражданства Михаил Саакашвили рассказал, как его встретили в Польше после депортации из Украины. По словам украино-грузинского политика, в Варшаве ему оказали очень хороший прием.

Саакашвили снова назвал действия украинских властей по выдворению его из страны не иначе как похищением. Он подчеркнул, что его незаконно задержали в Киеве, а затем так же незаконно депортировали из страны.

"Меня очень хорошо встретила польская сторона. А действия украинской стороны были абсолютно возмутительны", - прокомментировал ситуацию Саакашвили.

Украинские власти мотивировали задержание и последующее выдворение опального политика тем, что он находился в стране незаконно. Летом прошлого года Саакашвили был официально лишен украинского гражданства, а до этого успел потерять и грузинское. Поездив некоторое время по миру, осенью 2017 года политик в окружении своих сторонников прорвал украинскую границу и вновь вернулся в Незалежную, где развил бурную деятельность по свержению нынешнего президента Украины Петра Порошенко.