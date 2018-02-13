Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина объявила в розыск сбежавшего в ЕС главреда
Тимошенко заявила, что Порошенко перешел на "темную сторону"
«Нужно смотреть конкретные данные»: какие версии авиакатастрофы Ан-148 в Подмоск...
Гиперзвуковой перехват: на что способна новая российская противоракета
Главная / Политика

Вышвырнутый из Украины Саакашвили по-новому оценил польское гостеприимство - видео

13 февраля 2018, 02:39  •  162 • Политика
Опальный политик доволен приемом в Польше после депортации с Украины.
Экс-губернатор Одесской области и политик без гражданства Михаил Саакашвили рассказал, как его встретили в Польше после депортации из Украины. По словам украино-грузинского политика, в Варшаве ему оказали очень хороший прием.
Саакашвили снова назвал действия украинских властей по выдворению его из страны не иначе как похищением. Он подчеркнул, что его незаконно задержали в Киеве, а затем так же незаконно депортировали из страны.
"Меня очень хорошо встретила польская сторона. А действия украинской стороны были абсолютно возмутительны", - прокомментировал ситуацию Саакашвили.
Украинские власти мотивировали задержание и последующее выдворение опального политика тем, что он находился в стране незаконно. Летом прошлого года Саакашвили был официально лишен украинского гражданства, а до этого успел потерять и грузинское. Поездив некоторое время по миру, осенью 2017 года политик в окружении своих сторонников прорвал украинскую границу и вновь вернулся в Незалежную, где развил бурную деятельность по свержению нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

162
Источник
Похожие новости
12 февраля 2018, 13:39
Пушков посмеялся над американскими "доказательствами" химатак в Сирии
12 февраля 2018, 20:09
Иран готов восстанавливать Ирак, который разрушили США, на $100 млрд
12 февраля 2018, 20:09
Шувалов сообщил, когда иностранцев избавят от уплаты НДС на всей территории России

13 февраля 2018, 02:39
США против Китая: разработка новых стратегий
12 февраля 2018, 11:39
Эксперт: кандидаты в период сбора подписей почти не использовали наглядную агитацию
13 февраля 2018, 02:39
Посетивший Крым представитель Бенина: Мы увидели согласие и единение народа
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 февраля 2018, 01:39
Собчак рассказала в США об отношении к НАТО и о первых шагах в случае победы на выборах
10 февраля 2018, 09:39
Навальная дурь или хитрый план Грудинина?
09 февраля 2018, 07:39
Назло всем: Корейские болельщики пронесли российский флаг на стадион
08 февраля 2018, 15:24
"Пацаны" ответили: ВМФ России нанесли массированный удар возмездия по боевикам в Сирии
10 февраля 2018, 08:24
Дмитрий Гордон vs Бондаренко (странный эпилог)
09 февраля 2018, 07:39
"Мародер под маской аристократа": Активистка Femen опозорила Порошенко в Вене
07 февраля 2018, 14:54
Заокеанская гастроль кандидата Собчак
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.