«Вышвырните детей»: в Москве правоохранительные органы проверят действия коллекторов, угрожавших учителям школы

Правоохранительные органы проверят действия коллекторов, которые угрожали директору и учителям московской школы №1285. Педагоги обратились в полицию после того, как им стали звонить неизвестные с требованием взыскать долг с родителей двух учеников, а детей «вышвырнуть» из учебного заведения. На ситуацию отреагировала депутат Госдумы Анна Кувычко. Она попросила Центробанк и прокуратуру разобраться в ситуации. С 1 января 2019 года закон существенно ограничивает деятельность коллекторских агентств.

Полицейские проверяют деятельность коллекторов, которые устроили прессинг московской семье. Муж и жена не смогли выплатить долг банку, и тот передал документы коллекторскому агентству.

Так, по сведениям RT, после серии звонков коллекторы начали залеплять замки входной двери должников жвачкой, расписывать стены подъезда оскорблениями с призывами вернуть долг, а также оставлять записки с угрозами. Из-за этого семья была вынуждена переехать.

Коллекторы не смогли выяснить новый адрес должников и начали терроризировать школу, где учатся двое детей супругов.

В ГУ МВД Москвы RT рассказали, что к ним поступили два заявления директора школы №1285, что ей и учителям поступают звонки с угрозами от коллекторов.

«Сейчас по этим заявлениям мы проводим проверку», — проинформировали в пресс-службе ГУ МВД.

Как сообщила RT директор столичной школы №1285 Ярослава Алпатова, в декабре на её личный телефон стали поступать звонки с требованием взыскать долг с конкретного родителя, а его детей «вышвырнуть» из учебного заведения. Затем о таких же звонках заявили ещё шесть сотрудников школы.

«Коллекторы также угрожали разукрасить стены нашей школы надписями, если мы не повлияем на родителей», — рассказала Алпатова. На совещании было принято решение подать заявление в полицию, однако и после этого звонки продолжились.

По словам директора, коллекторы представлялись сотрудниками агентств «Содействие» и «Багратион».

RT изучил список коллекторских организаций с такими названиями, однако определить, чьими сотрудниками являются коллекторы, невозможно: фирмы расположены в разных регионах России, некоторые уже приостановили свою деятельность.

Впрочем, теперь поиском коллекторов займутся правоохранительные органы.

Депутат Госдумы, координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль» Анна Кувычко направила официальные запросы председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной, и. о. прокурора города Москвы Олегу Манакову и руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по столице Сергею Замородских с просьбой защитить московскую школу № 1285 от коллекторов и проверить факты угроз, поступавших в адрес школы.

«Проблема атак коллекторов в последнее время ушла из повестки. Но теперь ясно — наглости в деятельности отдельных взыскателей долгов стало существенно больше. Надеюсь, что коллекторы, донимавшие учителей, будут установлены и привлечены к ответственности, вплоть до уголовной», — заявила Анна Кувычко.

Примечательно, что одновременно с ситуацией вокруг школы № 1285 коллекторское агентство с таким же названием — «Багратион» —атаковало жительницу Карелии Татьяну. Женщина, работающая в местном учреждении здравоохранения и в одиночку воспитывающая двух детей, взяла в ноябре прошлого года кредит в размере 10 тысяч рублей, чтобы купить еды в семью. Однако в декабре её долг вырос до 25 тысяч рублей. Татьяна пыталась подработать массажисткой, однако перед Новым годом клиентов оказалось немного.

В результате из-за долга в 25 тысяч рублей коллекторы стали угрожали женщине сжечь её дом. В настоящий момент правоохранительные органы проводят по этому делу проверку, будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Не исключено, что фигурантами расследований в Карелии и Москве окажутся одни и те же коллекторы.

Отметим, что с начала 2019 года вступили в силу новые правила взыскания долгов с физических лиц. Поправки к ФЗ № 230 были приняты Государственной Думой в начале 2018 года. В соответствии с поправками, запрещено применять к должнику физическую силу, угрожать расправой должнику или его близким, портить личное имущество, унижать достоинство и честь оппонента в диалоге или в письменных обращениях, вводить людей в заблуждение, а также сообщать третьим лицам без согласия должника личную информацию и данные о задолженности в интернете, печатных изданиях, листовках, надписях на стене дома итд. В случае, если коллекторы нарушат эти правила, им грозит уголовная ответственность.