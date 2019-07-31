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Вышло не очень убедительно: Испытаниями системы "Хец-3" на Аляске США попытались "дать ответ" на С-400
31 июля 2019, 05:24 • 36 • В мире
На Аляске в конце июля проводились завершающие испытания американо-израильского противоракетного комплекса "Хец-3" (Стрела-3). По мнению эксперта, этой совместной разработкой американцы попытались дать ответ на российский С-400, однако вышло не очень убедительно.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаняху, опубликовав видео испытаний комплекса в своем микроблоге в Twitter, заявил, что результаты испытаний "превзошли то, что можно вообразить". Конечно, отмечает издание "polit.info", накануне таких важных для политика выборов в Кнессет успех "Хец-3" был очень нужен. Однако с военной точки зрения все выглядит несколько иначе.
Комплекс начали разрабатывать в 2000-х годах. Он должен был стать пятым элементом эшелонированной системы ПВО Израиля. О первых успешных испытаниях в Тель-Авиве заявили уже в 2011 году, а шесть лет спустя новая система, еще даже не пройдя всего комплекса испытаний, уже была принята на вооружение. Этого требовали "политические мотивы".
Может показаться странным с экономической точки зрения, что Израиль решил вложить огромные средства в разработку системы вооружения, которая существует в единственном экземпляре. Но отчасти это объясняется тем, что израильские военные хорошо знают о проблемах американских аналогичных систем.
Тем не менее в "Хец-3" используется не израильский радар, потому что штатный Super Green Pine не умеет "захватывать" цели, летящие со скоростью свыше 3 км/с, и точно наводить на них ракеты. Без помощи американских коллег израильские разработчики обойтись не смогли. И этим, прежде всего, и было обусловлено участие США в проекте – у них имелся отличный радар AN/TPY-2. При помощи него израильская ракета и показала, на что она способна.
Однако, отмечает издание, и тут не все очевидно. Дело в том, что на кадрах испытаний, которые уже облетели весь мир, израильский комплекс перехватывает не баллистическую цель, которая двигается со скоростью до 5 километров в секунду, а аэробалическую израильскую ракету ROCK. На это указывает тепловой засвет работающего двигателя, который значительно меньше аналогичного показателя блока противоракеты.
При этом в рекламном ролике испытаний не показан перехват баллистической цели, хотя СМИ сообщили, что такой маневр тоже проводился. И именно он для Израиля действительно важен.
"В общем вопросов с эффективностью «Хеца» осталось очень много и, скорее всего, ответов на них мы пока не получим. Между тем все это шоу было создано не просто так", - отмечает автор материала в издании "Политика сегодня".
Эксперты уже говорили о том, что для американцев, участвующих в проекте, "Хец-3" является "ответом на русский вызов", учитывая то, как в последние годы проваливаются мировые продажи американских комплексов Patriot.
Покупать их не слишком торопятся из-за того, что они малополезны против новейших ракетных системы, а комлексы THАAD слишком дорогостоящие. При этом реальные возможности этого вооружения заявленным параметрам не слишком соответствуют. Ожидаемых успехов в противостоянии с ракетами средней дальности, для борьбы с которыми, собственно, и создавались, показать они не смогли.
Россия же в этом время очень удачно вышла на международные рынки со своим ЗРК С-400 – за ним уже выстроилась настоящая очередь. Свою эффективность российский комплекс уже доказал, хотя и не обладает "выдающимися" теоретическими характеристиками, как американский THAAD. Да и цена его значительно ниже, чем у конкурентов.
Так что на фоне недавних поставок российских комплексов Турции, "оглушительный успех "Хец-3" был просто необходим, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Но получилось не очень убедительно.
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