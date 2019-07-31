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Вышло не очень убедительно: Испытаниями системы "Хец-3" на Аляске США попытались "дать ответ" на С-400

31 июля 2019, 05:24  •  36 • В мире
На Аляске в конце июля проводились завершающие испытания американо-израильского противоракетного комплекса "Хец-3" (Стрела-3). По мнению эксперта, этой совместной разработкой американцы попытались дать ответ на российский С-400, однако вышло не очень убедительно.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаняху, опубликовав видео испытаний комплекса в своем микроблоге в Twitter, заявил, что результаты испытаний "превзошли то, что можно вообразить". Конечно, отмечает издание "polit.info", накануне таких важных для политика выборов в Кнессет успех "Хец-3" был очень нужен. Однако с военной точки зрения все выглядит несколько иначе.
Комплекс начали разрабатывать в 2000-х годах. Он должен был стать пятым элементом эшелонированной системы ПВО Израиля. О первых успешных испытаниях в Тель-Авиве заявили уже в 2011 году, а шесть лет спустя новая система, еще даже не пройдя всего комплекса испытаний, уже была принята на вооружение. Этого требовали "политические мотивы".
בשבועות האחרונים ערכנו ניסויים סודיים פורצי דרך בטיל ״חץ 3״. הניסויים הצליחו מעבר לכל דימיון.

היום יש לישראל את היכולות לפעול נגד טילים בליסטיים שישוגרו נגדנו מאיראן ומכל מקום אחר. זהו הישג אדיר לביטחון ישראל.

יידעו כל אויבינו - גם בהגנה וגם בהתקפה - שאנחנו נוכל להם. pic.twitter.com/UhB1DZUsKf
— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 28, 2019
Может показаться странным с экономической точки зрения, что Израиль решил вложить огромные средства в разработку системы вооружения, которая существует в единственном экземпляре. Но отчасти это объясняется тем, что израильские военные хорошо знают о проблемах американских аналогичных систем.
Тем не менее в "Хец-3" используется не израильский радар, потому что штатный Super Green Pine не умеет "захватывать" цели, летящие со скоростью свыше 3 км/с, и точно наводить на них ракеты. Без помощи американских коллег израильские разработчики обойтись не смогли. И этим, прежде всего, и было обусловлено участие США в проекте – у них имелся отличный радар AN/TPY-2. При помощи него израильская ракета и показала, на что она способна.
Однако, отмечает издание, и тут не все очевидно. Дело в том, что на кадрах испытаний, которые уже облетели весь мир, израильский комплекс перехватывает не баллистическую цель, которая двигается со скоростью до 5 километров в секунду, а аэробалическую израильскую ракету ROCK. На это указывает тепловой засвет работающего двигателя, который значительно меньше аналогичного показателя блока противоракеты.
При этом в рекламном ролике испытаний не показан перехват баллистической цели, хотя СМИ сообщили, что такой маневр тоже проводился. И именно он для Израиля действительно важен.
"В общем вопросов с эффективностью «Хеца» осталось очень много и, скорее всего, ответов на них мы пока не получим. Между тем все это шоу было создано не просто так", - отмечает автор материала в издании "Политика сегодня".
Эксперты уже говорили о том, что для американцев, участвующих в проекте, "Хец-3" является "ответом на русский вызов", учитывая то, как в последние годы проваливаются мировые продажи американских комплексов Patriot.
Покупать их не слишком торопятся из-за того, что они малополезны против новейших ракетных системы, а комлексы THАAD слишком дорогостоящие. При этом реальные возможности этого вооружения заявленным параметрам не слишком соответствуют. Ожидаемых успехов в противостоянии с ракетами средней дальности, для борьбы с которыми, собственно, и создавались, показать они не смогли.
Россия же в этом время очень удачно вышла на международные рынки со своим ЗРК С-400 – за ним уже выстроилась настоящая очередь. Свою эффективность российский комплекс уже доказал, хотя и не обладает "выдающимися" теоретическими характеристиками, как американский THAAD. Да и цена его значительно ниже, чем у конкурентов.
Так что на фоне недавних поставок российских комплексов Турции, "оглушительный успех "Хец-3" был просто необходим, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Но получилось не очень убедительно.

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