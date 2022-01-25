Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил...
Лавров устал. Это приговор
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмира...
Главная / Политика

Вышли с ростом: почему заболеваемость в России за неделю увеличилась вдвое

25 января 2022, 21:00  •  71 • Политика
Главам российских регионов нужно заранее прогнозировать потребности в лекарствах и койках, а также поддерживать высокий уровень тестирований. Об этом на заседании совета по коронавирусу заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что ситуация с пандемией в стране остается крайне напряженной. Заболеваемость за неделю, по данным Роспотребнадзора, выросла вдвое. В 68 субъектах уже выявили почти 6 тыс. пациентов с «Омикроном», 70% из них — без прививки. В Москве, где каждый день обнаруживают почти 20 тыс. зараженных, ожидают активное распространение COVID в течение еще двух недель. «Известия» узнали у региональных властей, как они борются с новым штаммом.

Увеличение нагрузки

Пятый день подряд Россия бьет рекорды ковидной заболеваемости — 25 января обнаружили уже более 67 тыс. случаев, при этом госпитализированы за день по стране были больше 12 тыс. пациентов, этот показатель увеличился по сравнению с предшествующими сутками на 115%. Эпидситуация остается крайне напряженной, потому что в большинстве регионов продолжается распространение COVID, отметил Михаил Мишустин на совете по коронавирусу. Премьер призвал глав субъектов думать наперед и прогнозировать потребности в лекарствах и койках, а также поддерживать высокий уровень тестирований.
Сейчас все больше используются экспресс-проверки. И чтобы россиянам было легче узнавать свои результаты, в ближайшее время их начнут отображать на портале госуслуг. Это особенно актуально для жителей сел и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР, заявил глава кабмина.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Новая волна пандемии связана со стремительным распространением «Омикрона». 5889 случаев уже обнаружено в 68 субъектах, 70% пациентов не были вакцинированы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным экспертов, новый штамм более заразен, но менее летален. Однако премьер призвал россиян не рисковать и сделать прививку.
Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так. У болезни все равно есть последствия, иногда крайне серьезные. Прививка помогает защитить от них свое здоровье, — сказал председатель правительства.
Между тем, препарат «ГамКовид-М» для детей и подростков уже введен в оборот, напомнил глава Минздрава Михаил Мурашко. Вакцинация проводится добровольно и только с письменного согласия родителя или опекуна, подчеркнул министр. Это должно защитить несовершеннолетних, которые заболевают всё чаще. Максимальное распространение COVID наблюдается среди россиян 15–17 и 30–49 лет, а минимальное — среди тех, кто старше 65, подчеркнула Анна Попова. В целом в России за неделю заболеваемость выросла вдвое.
Во всех регионах, к сожалению, где были сняты ограничения раньше, мы видим очень стремительный рост [заболеваемости]. Значительно более стремительный, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются, — сообщила руководитель службы.
В стационаре, по данным Михаила Мурашко, уже находятся 116 тыс. пациентов, из них 3,5 тыс. — на ИВЛ. И главная проблема сейчас — кадровый дефицит. Чтобы его минимизировать, к работе уже привлечены профессора и студенты медвузов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Люди получают много разрозненной информации о коронавирусе и путаются в ней. Поэтому Михаил Мишустин попросил Минздрав опубликовать рекомендации по лечению бессимптомной или легкой формы COVID-19. Он также напомнил, что уже вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 до 7 дней.
Особенно тяжелая обстановка сейчас в столице, где коронавирус ежедневно диагностируют почти 20 тыс. жителей. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, нагрузка выросла по всем направлениям. В четыре раза увеличилось количество обращений в поликлиники, в 20 раз — в call-центры. Рост заболеваемости, по его словам, будет продолжаться еще две недели, что станет серьезным испытанием для всей медицинской системы. Чтобы хоть как-то снизить давление, в городе переводят сотрудников на удаленку, а пожилым советуют оставаться дома.
— Ситуация в Москве продолжает развиваться по европейскому сценарию. Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом. За две недели показатели конца декабря были превышены в пять раз и за неделю достигли 100 тыс. Это, конечно, большие цифры, и пропорционально начинает расти нагрузка на медицинскую систему, — заявил он.
При этом, по словам Сергея Собянина, в Москве «по-прежнему присутствуют остатки «Дельты», и именно этот штамм вызывает тяжелые формы заболевания и необходимость госпитализаций». Градоначальник выразил надежду, что в связи с вытеснением «Дельты» «Омикроном», возможно, какой-то серьезной динамики загрузки госпитального фонда не будет. Уже сейчас количество пациентов на ИВЛ за последние две недели почти не увеличилось, заверил мэр.
В других регионах распространение коронавируса происходит с задержкой, сказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Поэтому спад заболеваемости там ожидается только через 1,5 месяца.

Региональный всплеск

По состоянию на 25 января в число регионов с наибольшим числом госпитализированных с коронавирусом вошли Москва — 1126 (всего было выявлено 18 935 случаев заболевания), Московская область — 688 (5769), Петербург — 596 (9722), Ростовская область — 348 (983) и республика Татарстан — 334 (348). Это следует из данных портала «Стопкоронавирус.рф». По количеству новых случаев среди лидеров также Якутия —1525, Самарская область — 1150, Ханты-Мансийский АО — 1102. Тем не менее, госпитализированных в этих субъектах меньше: 233, 205 и 96 соответственно.
Ограничения в той или иной степени были отменены в большинстве регионов, и пока нельзя сказать, что субъекты их стремительно возвращают, сообщил «Известиям» врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
— В некоторых регионах эпидемиологическая ситуация сильно осложнилась. Например, в Якутии у медиков просто нет возможности принять всех больных коронавирусом, и люди выстраиваются в очереди на улицах в мороз. Безусловно, нужно срочно возвращать в регионах ограничения — повсеместный масочный режим, дистанционное обучение и работа, усиление вакцинации и повышение охвата тестирования, — сказал врач.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
По его словам, даже детские сады сейчас уходят на карантин — но в ряде случаев момент упущен: все ограничения нужно было вводить до наступления «Омикрона».
Впрочем, часть регионов из-за распространения этого штамма все-таки ужесточила и продлила ограничительные меры. Так, в Челябинской области QR-коды необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, сообщили «Известиям» в пресс-службе главы региона.
В Ленинградской области ограничено число участников на массовых мероприятиях до 50. Прекращение оказания плановой медицинской помощи в данный момент не планируется, но в ближайшее время будут остановлены профилактические осмотры и диспансеризация взрослых и детей для перераспределения нагрузки на врачей поликлиник, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства региона.
В Тульской области приостановят работу фуд-кортов, детских игровых комнат и аттракционов, расположенных в развлекательных центрах. Продолжает действовать запрет на посещение ТЦ для несовершеннолетних без сопровождения родителей. Полустационарные учреждения с 27 января будут оказывать социальные услуги на дому или в дистанционном формате, рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства Тульской области.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



71
Источник
Похожие новости
25 января 2022, 07:00
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Очередной блеф?"
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
25 января 2022, 03:30
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступным языком
25 января 2022, 09:20
Заседание СНБО Украины закончилось внезапным признанием секретаря: "Это грех"
25 января 2022, 12:50
Худший сценарий для Донбасса: Одна ошибка может обернуться крупнейшим поражением России
25 января 2022, 01:45
Готовится новый поход на Россию: Политолог Сосновский указал на подготовку к атаке
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 января 2022, 07:00
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Оче...
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
25 января 2022, 03:30
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступн...
25 января 2022, 09:20
Заседание СНБО Украины закончилось внезапным признанием секретаря: "Это грех&quo...
25 января 2022, 12:50
Худший сценарий для Донбасса: Одна ошибка может обернуться крупнейшим поражением Росс...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2022, 13:35
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмирал
22 января 2022, 16:35
"Оплачено кровью": Донбассу не нужна независимость. Пора домой
19 января 2022, 05:10
"Выглядит неординарно": Пушков объяснил, что стоит за приглашением Шойгу в Лондон
21 января 2022, 13:45
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
20 января 2022, 09:10
"Он так осмелел или сам не понял?": "Успокоительную" речь Зеленского объяснили русские
22 января 2022, 04:55
Не хотят огласки: США попросят Россию не публиковать их ответ по гарантиям безопасности
24 января 2022, 08:15
Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 24 января
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.