Вышли с ростом: почему заболеваемость в России за неделю увеличилась вдвое

Главам российских регионов нужно заранее прогнозировать потребности в лекарствах и койках, а также поддерживать высокий уровень тестирований . Об этом на заседании совета по коронавирусу заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что ситуация с пандемией в стране остается крайне напряженной. Заболеваемость за неделю, по данным Роспотребнадзора, выросла вдвое . В 68 субъектах уже выявили почти 6 тыс. пациентов с «Омикроном», 70% из них — без прививки. В Москве, где каждый день обнаруживают почти 20 тыс. зараженных, ожидают активное распространение COVID в течение еще двух недель . «Известия» узнали у региональных властей, как они борются с новым штаммом.

Увеличение нагрузки

Пятый день подряд Россия бьет рекорды ковидной заболеваемости — 25 января обнаружили уже более 67 тыс. случаев, при этом госпитализированы за день по стране были больше 12 тыс. пациентов , этот показатель увеличился по сравнению с предшествующими сутками на 115%. Эпидситуация остается крайне напряженной, потому что в большинстве регионов продолжается распространение COVID, отметил Михаил Мишустин на совете по коронавирусу. Премьер призвал глав субъектов думать наперед и прогнозировать потребности в лекарствах и койках, а также поддерживать высокий уровень тестирований.

Сейчас все больше используются экспресс-проверки. И чтобы россиянам было легче узнавать свои результаты, в ближайшее время их начнут отображать на портале госуслуг. Это особенно актуально для жителей сел и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР, заявил глава кабмина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Новая волна пандемии связана со стремительным распространением «Омикрона». 5889 случаев уже обнаружено в 68 субъектах, 70% пациентов не были вакцинированы , сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным экспертов, новый штамм более заразен, но менее летален. Однако премьер призвал россиян не рисковать и сделать прививку.

— Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так. У болезни все равно есть последствия, иногда крайне серьезные . Прививка помогает защитить от них свое здоровье, — сказал председатель правительства.

Между тем, препарат «ГамКовид-М» для детей и подростков уже введен в оборот , напомнил глава Минздрава Михаил Мурашко. Вакцинация проводится добровольно и только с письменного согласия родителя или опекуна, подчеркнул министр. Это должно защитить несовершеннолетних, которые заболевают всё чаще . Максимальное распространение COVID наблюдается среди россиян 15–17 и 30–49 лет, а минимальное — среди тех, кто старше 65, подчеркнула Анна Попова. В целом в России за неделю заболеваемость выросла вдвое.

— Во всех регионах, к сожалению, где были сняты ограничения раньше, мы видим очень стремительный рост [заболеваемости]. Значительно более стремительный, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются, — сообщила руководитель службы.

В стационаре, по данным Михаила Мурашко, уже находятся 116 тыс. пациентов, из них 3,5 тыс. — на ИВЛ. И главная проблема сейчас — кадровый дефицит. Чтобы его минимизировать, к работе уже привлечены профессора и студенты медвузов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Люди получают много разрозненной информации о коронавирусе и путаются в ней. Поэтому Михаил Мишустин попросил Минздрав опубликовать рекомендации по лечению бессимптомной или легкой формы COVID-19 . Он также напомнил, что уже вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 до 7 дней.

Особенно тяжелая обстановка сейчас в столице, где коронавирус ежедневно диагностируют почти 20 тыс. жителей . Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, нагрузка выросла по всем направлениям. В четыре раза увеличилось количество обращений в поликлиники, в 20 раз — в call-центры. Рост заболеваемости, по его словам, будет продолжаться еще две недели , что станет серьезным испытанием для всей медицинской системы. Чтобы хоть как-то снизить давление, в городе переводят сотрудников на удаленку, а пожилым советуют оставаться дома.

— Ситуация в Москве продолжает развиваться по европейскому сценарию. Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом. За две недели показатели конца декабря были превышены в пять раз и за неделю достигли 100 тыс. Это, конечно, большие цифры, и пропорционально начинает расти нагрузка на медицинскую систему , — заявил он.

При этом, по словам Сергея Собянина, в Москве «по-прежнему присутствуют остатки «Дельты», и именно этот штамм вызывает тяжелые формы заболевания и необходимость госпитализаций» . Градоначальник выразил надежду, что в связи с вытеснением «Дельты» «Омикроном», возможно, какой-то серьезной динамики загрузки госпитального фонда не будет. Уже сейчас количество пациентов на ИВЛ за последние две недели почти не увеличилось, заверил мэр.

В других регионах распространение коронавируса происходит с задержкой , сказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Поэтому спад заболеваемости там ожидается только через 1,5 месяца.

Региональный всплеск

По состоянию на 25 января в число регионов с наибольшим числом госпитализированных с коронавирусом вошли Москва — 1126 (всего было выявлено 18 935 случаев заболевания), Московская область — 688 (5769), Петербург — 596 (9722), Ростовская область — 348 (983) и республика Татарстан — 334 (348). Это следует из данных портала «Стопкоронавирус.рф». По количеству новых случаев среди лидеров также Якутия —1525, Самарская область — 1150, Ханты-Мансийский АО — 1102. Тем не менее, госпитализированных в этих субъектах меньше: 233, 205 и 96 соответственно.

Ограничения в той или иной степени были отменены в большинстве регионов, и пока нельзя сказать, что субъекты их стремительно возвращают , сообщил «Известиям» врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— В некоторых регионах эпидемиологическая ситуация сильно осложнилась. Например, в Якутии у медиков просто нет возможности принять всех больных коронавирусом , и люди выстраиваются в очереди на улицах в мороз. Безусловно, нужно срочно возвращать в регионах ограничения — повсеместный масочный режим, дистанционное обучение и работа, усиление вакцинации и повышение охвата тестирования, — сказал врач.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По его словам, даже детские сады сейчас уходят на карантин — но в ряде случаев момент упущен: все ограничения нужно было вводить до наступления «Омикрона».

Впрочем, часть регионов из-за распространения этого штамма все-таки ужесточила и продлила ограничительные меры. Так, в Челябинской области QR-коды необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, сообщили «Известиям» в пресс-службе главы региона.

В Ленинградской области ограничено число участников на массовых мероприятиях до 50. Прекращение оказания плановой медицинской помощи в данный момент не планируется, но в ближайшее время будут остановлены профилактические осмотры и диспансеризация взрослых и детей для перераспределения нагрузки на врачей поликлиник, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства региона.