Вышли ростом: почему в стране дорожают базовые продукты

В России необходимо остановить рост цен на базовые продукты. Это касается, например, муки, сахарного песка, хлеба и подсолнечного масла. Об этом заявил Владимир Путин — по мнению главы государства, проблема никак не связана с пандемией коронавируса. В Госдуме «Известиям» заявили о необходимости государственного регулирования в установке цен на товары первой необходимости. В профильном комитете уверены, что их должны устанавливать те, кто выращивает и производит продукцию, а не торговые сети, повлиять на которые сегодня Минсельхоз не может. В среду президент обсудил и другие не менее важные вопросы – ситуацию на рынке труда, сотрудничество по линии ОПЕК+, искусственный интеллект и будущее новых технологий.

Нефтяной рывок

Рабочий график президента 9 декабря оказался весьма насыщенным. Первым мероприятием стало совещание с правительством, которое прошло в режиме видеоконференции. Несмотря на то, что основной темой было развитие отдельных высокотехнологичных направлений, сначала Владимир Путин обсудил с кабмином ряд текущих вопросов. В частности, вице-премьер Александр Новак доложил президенту о результатах договоренностей, которые были недавно достигнуты по линии ОПЕК+, в которую входят не только члены Организации стран – экспортеров нефти, но также Россия, Казахстан, Мексика и другие страны. Глава государства подтвердил, что для РФ кооперация в рамках ОПЕК+ остается важнейшим направлением, поскольку Москве небезразлично, как будет складываться ситуация с ценообразованием на мировых рынках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В соответствии с соглашением, которое действует с 10 апреля 2020-го, с мая по декабрь общее сокращение добычи всеми странами составляет 7,7 млн баррелей в сутки. Однако с 1 января следующего года объем сокращений должен уменьшиться на 2 млн баррелей и достичь уровня 5,7 млн, уточнил Александр Новак. Добиться консенсуса во время переговоров между главными игроками нефтяного рынка было непросто: ряд участников выступал за увеличение добычи, другие — за продление действующих договоренностей на один квартал или даже на полгода. Именно на фоне разногласий министерскую встречу стран ОПЕК+, которая была запланирована на 1 декабря, пришлось перенести на два дня.

Александр Новак уверен, что новое решение полностью соответствует российским интересам. Оно позволяет увеличить добычу нефти с января еще на 125 тыс. баррелей в сутки. С учетом того, что РФ в августе увеличила на 500 тыс. общий объем, добыча с начала следующего года составит 625 тыс. баррелей в сутки от уровня снижения, который действовал с мая.

— Таким образом, мы на 31% восстановим добычу относительно максимального уровня сокращения, — пояснил Александр Новак.

Договоренность об увеличении добычи 500 тыс. баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тыс., эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков "компромиссным решением".

— Сегодня есть консолидированная позиция, чтобы добычу не поднимать. Хотя ряд стран выступают за обратное и предлагают увеличить квоты, понимая, что это неприемлемо для России и Саудовской Аравии. Таким образом они ведут торг по вопросам, которые вообще могут не касаться нефтяной отрасли, но они могут их за счет этого решить. Увеличение добычи — это такая уступка этим странам, но она чисто символическая. Не очень большие объемы, поэтому это можно расценить как компромисс, — пояснил эксперт.

По его словам, очень важно, что члены ОПЕК договорились перейти на ежемесячный мониторинг, потому что раньше квоты изменяли поквартально. Следующая встреча ОПЕК+ состоится 4 января.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Это правильно и означает, что рынок будет восстанавливаться и на это придется очень быстро реагировать. Потому что потребление может резко возрасти, а странам ОПЕК придется ждать, пока квартал закончится. За это время цены могут подняться, а выиграют от этого американские производители сланцевой нефти, которые могут оперативно нарастить объемы производства, — сказал Игорь Юшков.

По его мнению, сейчас сохранение небольшого объема добычи позволяет удержать цены на нефть на приемлемом уровне. Если бы добыча сильно возросла, то цены снова рухнули, что, естественно, плохо для российского бюджета. Эксперт полагает, что в следующем году объемы все-таки будут нарастать и вернутся к приемлемым показателям. Хотя пока никто не знает, в какой момент это произойдет. Сделка с ОПЕК+ всегда была ситуативной. Как минимум это может начаться через пару месяцев, когда вакцину от COVID-19 начнут применять массово. Чем меньше будет ограничений из-за пандемии, тем быстрее будут увеличиваться квоты на добычу, подытожил специалист.

Глава Минфина Антон Силуанов на мероприятии отметил, что в 2021 году базовая цена нефти в бюджете заложена в размере чуть больше $43 за баррель. Это позволит не только обеспечить исполнение расходов, но, возможно, даже пополнить Фонд национального благосостояния.

«Все есть, но не всем по карману»

Что же касается главной темы совещания, то вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о роли искусственного интеллекта в работе автоматизированной системы дозвона на единую службу по номеру 122. Механизм позволяет принимать звонки и записывать пациентов на прием. Благодаря новым решениям разгружается регистратура, которая столкнулась с серьезным напором после начала пандемии. Зампредседателя правительства рассказал и о решении вопроса с сокращением дозвона до больниц в проблемных регионах. Ранее в десяти субъектах РФ, включая, например, Забайкалье и Иркутскую область, время ожидания операторов составляло 30 минут. Сейчас время ответа не превышает двух минут.

В целом правительство совместно с компаниями планирует потратить до 2024 года 1 трлн рублей на реализацию дорожных карт в сфере высоких технологий, сообщил вице-премьер Андрей Белоусов. К лету 2021-го кабмин также намерен поддержать 100 проектов в области искусственного интеллекта. Не менее важно и внесение в Госдуму двух законопроектов о больших данных в следующем голу.

МС-21 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Дискуссия не обошлась и без темы авиации. Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Россия при производстве крыла гражданского самолета MC-21 будет использовать только отечественные композитные материалы. В результате американских санкций в отношении Объединенной авиастроительной корпорации и Ростеха прекратились поставки необходимых материалов для разрабатываемого в стране самолета, который планируют сертифицировать в 2021 году. Ведомство также предполагает, что благодаря различным мерам поддержки, включая запрет на государственные закупки зарубежной электроники (начнет действовать в 2021-м), российские производители займут свыше 40% внутреннего рынка.

Еще одной важной темой стало обсуждение обстановки на продовольственном рынке. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, дефицита продуктов не наблюдается и ситуация стабильная. Несмотря на пандемию, АПК в 2020 году демонстрирует хорошие показатели. В частности, индекс производства сельхозпродукции за 10 месяцев составил 101,8%. Между тем, индекс пищевых продуктов, то есть продукции с более высокой добавленной стоимостью, превысил 104%. Экспорт продукции по итогам текущего года должен превысить $28 млрд. В настоящий момент около 900 наименований российских товаров поставляются в 157 стран, уточнил Дмитрий Патрушев.

Несмотря на хорошие показатели, Владимир Путин обратил внимание на проблему роста цен. К этому вопросу он вернулся чуть позже — во время отдельного совещания по экономическим вопросам. По его мнению, рост никак не связан с пандемией. При этом глава государства подчеркнул, что цена выросла на многие базовые товары. Так, подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука на 12,9% макаронные изделия на 10,5%, а хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%. Кроме того, увеличилась и цена на сахарный песок.

— А объяснение есть, есть конечно. Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности, — возмутился Владимир Путин. — Я уже упоминал сейчас на предыдущей нашей встрече с правительством про советские времена, когда все есть, но не всем хватает. А здесь все есть, но не всем по карману, не могут купить.

По мнению главы государства, все инструменты сдерживания роста цен известны, и нужно только своевременно реагировать на происходящее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Мы давно в Госдуме говорим о том, что должно появиться государственное регулирование в установке цен на товары первой необходимости: на молоко, хлеб, мясо, рыбу, — заявил «Известиям» глава аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин. — Чтобы цену устанавливали те, кто выращивает и производит продукцию, а не торговые сети, повлиять на которые сегодня Минсельхоз никак не может.

Владимир Путин также обратил внимание и на сложную ситуацию на рынке труда. По словам президента, после пиковых значений августа безработица начала снижаться. Сейчас она составляет где-то 6,3%, отметил он. Но снижение идёт медленно и эти темпы недостаточны для того, чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации, подчеркнул Владимир Путин. Кроме того, из-за осложнения эпидемиологической обстановки в ноябре вновь наметились риски ухудшения динамики рынка труда, добавил он. Согласно поставленным задачам перед правительством, к концу 2021 года безработица в стране не должна превышать 4,7%.