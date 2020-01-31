Вышла на сцену сразу после "химии": Звезда "Голоса" скончалась от рака

Британская газета The Sun сообщает, что в 43 года скончалась звезда и участница австралийской версии проекта "Голос" Наташа Стюарт.

На протяжении двух лет певица боролась со страшной болезнью - у неё был рак груди. Диагноз ей поставили в 2018-м, однако после тяжёлого курса химиотерапии женщина решила собраться с силами и выйти на сцену, чтобы принять участие в проекте "Голос", передаёт Nation News.

На вопрос, зачем она это делает, Стюарт говорила, что для неё очень важен такой шаг.

Я не видела подобных мне женщин по телевизору, - рассказывала певица. - Тех, кто проходит лечение, но не отказывается от своей мечты.

В итоге зрители запомнили не только то, что у Стюарт был потрясающий голос, но и её невероятную силу духа.

Она умерла в окружении семьи в австралийской больнице.