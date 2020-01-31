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Вышла на сцену сразу после "химии": Звезда "Голоса" скончалась от рака
31 января 2020, 02:39 • 81 • В мире
Участницу и звезду проекта "Голос" Наташу Стюарт в последние мгновения жизни окружали родные и близкие. Она умерла от рака. После курса химиотерапии она решилась выйти на сцену, потому что "не видела подобных мне женщин по телевизору". Зрителям она запомнилась не только прекрасным голосом, но и невероятной силой духа.
Британская газета The Sun сообщает, что в 43 года скончалась звезда и участница австралийской версии проекта "Голос" Наташа Стюарт.
На протяжении двух лет певица боролась со страшной болезнью - у неё был рак груди. Диагноз ей поставили в 2018-м, однако после тяжёлого курса химиотерапии женщина решила собраться с силами и выйти на сцену, чтобы принять участие в проекте "Голос", передаёт Nation News.
На вопрос, зачем она это делает, Стюарт говорила, что для неё очень важен такой шаг.
В итоге зрители запомнили не только то, что у Стюарт был потрясающий голос, но и её невероятную силу духа.
Она умерла в окружении семьи в австралийской больнице.
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