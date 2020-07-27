Вышиванка, автомат и бойцы на головах: Фото подорвавшегося наёмника Миколы выставили на публику

Опубликованных на портале Wpristav.ru снимков несколько десятков. На одном Микола Илин стоит в чёрной вышиванке с автоматом в руке. На нескольких других - тоже держит оружие. Был снимок, где бойцы стояли в позиции "упор лёжа", однако опирались не на руки, а на головы.

Немало фотографий пикантного содержания: Илин в душе и рядом с расчленённым голым телом какого-то мужчины. Сообщается, что в телефоне были снимки порнографического содержания, но их автор портала размещать не стал.

Микола Илин - украинский диверсант. По официальной версии Минобороны Украины, он был военным медиком. Позднее выяснилось, что к профессии врача он отношения не имел. Илин - наёмник с эстонским гражданством. Именно он рассекретил информацию, что ВСУ в Донбассе поддерживают американские боевики. Такие выводы были сделаны после того, как в Сеть попала секретная переписка "эстонца". Во время разведывательно-диверсионной вылазки Илин погиб, подорвавшись на мине.