Вышинскому отказались вернуть вещи, изъятые СБУ во время обыска

В украинской прокуратуре заявили о новом решении Херсонского городского суда в отношении российского журналиста, руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на два месяца по сфабрикованному делу о госизмене.

На этот раз речь идет об имуществе журналиста, которое СБУ изъяла из его квартиры и из офиса информагентства РИА Новости Украина во время проведенных там обысков в середине мая.

Как стало известно, защита Вышинского ходатайствовала в суде о возврате ему этих вещей. Однако, как уточняет пресс-секретарь прокуратуры Крыма, созданной Незалежной в составе Генпрокуратуры Украины, Татьяна Тихончик на своей странице в Facebook, суд отказал адвокатам журналиста.