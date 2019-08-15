|
Вышинскому отказались вернуть вещи, изъятые СБУ во время обыска
15 августа 2019, 09:24 • 239 • В мире
Херсонский городской суд отказал адвокатам российского журналиста Кирилла Вышинского, арестованного по сфабрикованному делу о госизмене, в возврате ему изъятого при обыске СБУ имущества.
В украинской прокуратуре заявили о новом решении Херсонского городского суда в отношении российского журналиста, руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на два месяца по сфабрикованному делу о госизмене.
На этот раз речь идет об имуществе журналиста, которое СБУ изъяла из его квартиры и из офиса информагентства РИА Новости Украина во время проведенных там обысков в середине мая.
Как стало известно, защита Вышинского ходатайствовала в суде о возврате ему этих вещей. Однако, как уточняет пресс-секретарь прокуратуры Крыма, созданной Незалежной в составе Генпрокуратуры Украины, Татьяна Тихончик на своей странице в Facebook, суд отказал адвокатам журналиста.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
239
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 августа 2019, 07:54
|
09 августа 2019, 03:54
|
13 августа 2019, 16:39
|
10 августа 2019, 02:39
|
10 августа 2019, 23:39
|
12 августа 2019, 11:52
|
13 августа 2019, 15:09