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Вышинского переведут в киевский СИЗО для встречи с Москальковой
19 июня 2018, 14:09 • 34 • Украина
Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского переведут в следственный изолятор в Киеве для встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
РИА Новости
По её словам, достигнуты договорённости со всеми органами, которые влияют на перевод журналиста в киевский СИЗО.
«Такие согласия получены от СБУ, под следствием которой находится Вышинский, от следователя, который ведёт его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД», — написала Денисова в Facebook.
Она отметила, что украинская сторона сделала всё возможное для «минимальных передвижений и максимального комфорта» визитов Москальковой, и добавила, что у неё будет возможность посетить российских военных Максима Одинцова и Александра Баранова.
18 июня состоялась встреча Москальковой и Денисовой. Они начали начали разрабатывать «дорожную карту» посещения лиц, находящихся в местах лишения свободы.
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