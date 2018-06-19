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Вышинского переведут в киевский СИЗО для встречи с Москальковой

19 июня 2018, 14:09  •  34 • Украина
Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского переведут в следственный изолятор в Киеве для встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
 
РИА Новости
 

По её словам, достигнуты договорённости со всеми органами, которые влияют на перевод журналиста в киевский СИЗО.

«Такие согласия получены от СБУ, под следствием которой находится Вышинский, от следователя, который ведёт его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД», — написала Денисова в Facebook.

Она отметила, что украинская сторона сделала всё возможное для «минимальных передвижений и максимального комфорта» визитов Москальковой, и добавила, что у неё будет возможность посетить российских военных Максима Одинцова и Александра Баранова.

18 июня состоялась встреча Москальковой и Денисовой. Они начали начали разрабатывать «дорожную карту» посещения лиц, находящихся в местах лишения свободы.

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