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Вышинский заявил о проблеме преследования жителей Крыма на Украине

22 ноября 2019, 18:09  •  70 • Украина
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский надеется заняться проблемой преследования жителей Крыма на Украине.
 
РИА Новости
 

Об этом он сказал на круглом столе комитета Госдумы по международным делам, посвящённом защите россиян за рубежом.

«Я рассчитываю, что мы в СПЧ всерьёз займёмся этой проблемой, поскольку это уже не отдельные имена... это уже десятки, сотни, даже тысячи людей, которые либо уже в зоне риска и уже находятся в тюрьмах, либо в большой зоне риска потенциальной, что тоже является нарушением их прав», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, когда он находился в херсонском следственном изоляторе, то узнал от адвокатов о возбуждении более шести тысяч дел против жителей Крыма.

Вышинский добавил, что эти люди, «у которых есть связи на Украине, родственники, знакомые, близкие», при пересечении границы Крыма с Украиной «моментально попадают в разряд подозреваемых».

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил надежду, что с Вышинского на Украине будут сняты все обвинения.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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