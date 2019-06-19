Вышинский считает, что его заключили в тюрьму для шантажа обменом

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что украинским властям нужно было держать его в заключении, чтобы шантажировать возможным обменом. Об этом он заявил в интервью агентству Ruptly.

«Ну, я понимаю, что люди, которые ставили перед собой политическую задачу осудить меня… вернее, не осудить меня. Я на сто процентов уверен, что никто не собирался меня судить. Им важно было держать меня в тюрьме до реализации проекта «обмен»... Политически им было важно держать меня в тюрьме для того, чтобы шантажировать моим возможным обменом», — сказал журналист.

Он отметил, что четыре года никого не волновало, что он и его коллеги якобы «систематически разрушали украинское государство».

«Мотив моего задержания, цель была абсолютно политическая», — подчеркнул он.

Ранее Вышинский не признал вину по обвинительному акту в суде.

Глава РИА Новости Украина был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене.