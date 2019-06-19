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Вышинский считает, что его дело позорит Украину

19 июня 2019, 08:54  •  43 • Украина
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что его дело позорит страну. Об этом он заявил в интервью агентству Ruptly.
 
© РИА Новости
 

«Я надеюсь, что сейчас те люди, которые пришли к власти, они более трезво мыслящие, они понимают, что моё дело, которое обсуждается на разных уровнях, в том числе в Брюсселе, в Европарламенте, в ОБСЕ — оно просто позорит страну», — сказал Вышинский.

Он отметил, что «судить журналиста за его профессиональную деятельность, ставя во главу политические цели, — это глупо».

Ранее Вышинский не признал вину по обвинительному акту в суде.

Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене.

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