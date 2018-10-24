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Вышинский считает, что его арестовали для обмена на Сенцова
24 октября 2018, 02:09 • 60 • Украина
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что он был арестован для обмена на украинского режиссёра Олега Сенцова.
РИА Новости
«Я был арестован меньше, чем через сутки после того, как находящийся в России Олег Сенцов объявил о своей голодовке. В этот же день, в момент, когда проводился обыск в моей квартире, несколько высокопоставленных госчиновников и политиков Украины — народные депутаты, спикер МВД Украины — сразу заявили о необходимости моего обмена на Сенцова. Ещё идёт обыск у меня в квартире, ещё нет предъявленного мне подозрения, а меня уже меняют. С самого начала было понятно, что ровно для этого всё это затевалось», — заявил Вышинский.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В тот же день Вышинского задержали. 17 мая он был арестован.
Журналиста обвиняют в государственной измене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.
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