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Вышинский рассказал представителю ОБСЕ о ситуации со Sputnik Эстония

28 января 2020, 22:24  •  23 • Украина
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский передал представителю ОБСЕ по свободе СМИ Дуне Миятович справку по ситуации со Sputnik Эстония и список журналистов, преследуемых на Украине.
 
© Евгений Биятов РИА Новости
 

«Надеюсь, что вам не безразлична судьба журналистов на Украине и в Европе», — цитирует РИА Новости Вышинского.

Также он передал письмо от агентства, направленное председателю Совета Европы.

«Я благодарю вас за поддержку и за встречу», — добавил журналист.

Ранее Кирилл Вышинский заявил о надежде на активную работу российской делегации в ПАСЕ по конфликту вокруг Sputnik Эстония.

1 января Sputnik Эстония перешло на работу в чрезвычайном режиме.

Отмечалось, что сотрудники агентства были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования.

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