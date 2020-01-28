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Вышинский рассказал представителю ОБСЕ о ситуации со Sputnik Эстония
28 января 2020, 22:24 • 23 • Украина
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский передал представителю ОБСЕ по свободе СМИ Дуне Миятович справку по ситуации со Sputnik Эстония и список журналистов, преследуемых на Украине.
© Евгений Биятов РИА Новости
«Надеюсь, что вам не безразлична судьба журналистов на Украине и в Европе», — цитирует РИА Новости Вышинского.
Также он передал письмо от агентства, направленное председателю Совета Европы.
«Я благодарю вас за поддержку и за встречу», — добавил журналист.
Ранее Кирилл Вышинский заявил о надежде на активную работу российской делегации в ПАСЕ по конфликту вокруг Sputnik Эстония.
1 января Sputnik Эстония перешло на работу в чрезвычайном режиме.
Отмечалось, что сотрудники агентства были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования.
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