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Вышинский рассказал о целях своей поездки на сессию ПАСЕ
27 января 2020, 20:39 • 124 • Аналитика
Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня", член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Вышинский планирует выступить 28 января в ПАСЕ при обсуждении ситуации со Sputnik Эстония.
В зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге примет также участие руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева.
В эфире радио Sputnik Вышинский рассказал о целях предстоящего выступления.
"Понятно, что у нас есть конкретная задача. Еще раз парламентариям рассказать о вопиющей, на наш взгляд, ситуации с эстонским Sputnik, с нашими коллегами, которым прислали официальные уведомления из полиции, что они не могут с нами работать. Для нас это серьезный шок, потому что мы-то были уверены, что на территории Европейского союза так называемые европейские ценности работают, их культивируют, их охраняют. А здесь вопрос идет даже не о свободе слова, а о праве выбора профессии, когда людям говорят: "тут вы можете работать, а тут не можете". Это в голове не укладывается", ‒ сказал Кирилл Вышинский.
Он считает важным напомнить делегатам ПАСЕ о базовых ценностях и о необходимости их соблюдать.
"Я не член делегации, я туда приглашен в качестве эксперта по вопросам, связанным с журналистами, со статусом журналистов, с работой журналистов на территории, которая входит в представительство ассамблеи Совета Европы. А это точно не только Евросоюз, там большая территория ответственности Парламентской ассамблеи Совета Европы ‒ там находятся и Россия, и Украина, и Азербайджан и т.д.… Нам важно поговорить о том, что мы считаем важным. О ценностях, о необходимости их соблюдать и о том, что если вы что-то декларируете, так будьте добры хоть как-то этому соответствовать. Вот это для нас первостепенная история", ‒ отметил Кирилл Вышинский.
По его мнению, ситуация со свободой слова в Европе ‒ проблема очень серьезная и важная.
"Это не вопрос каких-то конкретных случаев, это вопрос некой практики, которая появилась в последние годы. И понятно, что огромное количество европейцев, живущих там, ‒ а я общаюсь в первую очередь с рядовыми гражданами, ‒ считают, что для них это важно. Они считают, что европейская элита в последнее время не до конца отражает, а иногда вообще не отражает те интересы, которые есть у людей, которые заинтересованы в поддержании неких ценностей, заинтересованы в поддержании добрососедских отношений. А вот люди, которые выходят во власть, профессиональные политики, они играют в какие-то другие политические тренды ‒ точно не в интересах европейцев…. Я не претендую на то, что я там (в ПАСЕ, – ред.) кого-то чему-то научу, но мне кажется, что если мы лишний раз поговорим о европейских ценностях, то это заставит людей задуматься. А это никогда не плохо", ‒ заключил Кирилл Вышинский.
Сотрудники Sputnik Эстония в конце прошлого года получили от Департамента полиции и погранохраны страны угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Между тем, санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева. Сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены с 1 января прекратить трудовые отношения.
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