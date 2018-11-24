Вышинский рассказал, кто отправил его за решетку

Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который был арестован в Киеве 15 мая и до сих пор остается в СИЗО по обвинению в госизмене, рассказал, кто отправил его за решетку. Эти люди, по мнению журналиста, сейчас находятся в тупике.

Журналист Кирилл Вышинский считает, что его арест и обвинение в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР были спланированы в Киеве на уровне высшего политического руководства Украины.

Сейчас эти люди, похоже, находятся в тупике, полагает глава портала РИА Новости Украина, поскольку быстро вынести приговор не получилось, а как «разруливать» затянувшуюся ситуацию, они не понимают.

Вышинский напомнил, что выдвинутые против него обвинения абсурдны, факты подобраны манипулятивно, а выводы сделаны лживо и лежат «точно не в области права». Он говорит, что не имеет веры в украинское правосудие, особенно в ситуации, когда в стране накануне президентских выборов нагнетается «антироссийская истерия».

Вышинский рассказал, что в СИЗО не получает квалифицированную медицинскую помощь. Однако, по его мнению, речь идет не об умысле, а о коллапсе украинского здравоохранения в целом. «В какой-то момент острую сердечную боль мне снимали уколами димедрола», - цитирует его слова РИА "Новости".