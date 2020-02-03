|
Вышинский прокомментировал реакцию ПАСЕ на ситуацию со Sputnik Эстония
03 февраля 2020, 11:39 • 40 • Украина
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский оценил реакцию ПАСЕ на вопросы, связанные со Sputnik Эстония.
РИА Новости
Он отметил, что ПАСЕ «с прохладцей» восприняла вопросы, поднятые российской делегацией, и добавил, что разочарован реакцией Европы на проблемы свободы слова и права на профессию.
«У меня исчезли последние иллюзии, которые были связаны с тем, что мне казалось, что есть какой-то здравый смысл... что там есть вещи, о которых будут говорить серьёзно, о ценностях, о свободе слова, о праве на профессию и так далее. Честно говоря, я, конечно, слегка разочарован тем, как реагировали на наши слова», — цитирует РИА Новости слова Вышинского.
Он предположил, что в Европе оценивают ситуацию как часть большой политики, а не просто как прихоть эстонских властей.
1 января Sputnik Эстония перешло на работу в чрезвычайном режиме.
Сотрудники агентства были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 февраля 2020, 14:24
|
31 января 2020, 05:54
|
31 января 2020, 02:39
|
31 января 2020, 22:09
|
28 января 2020, 19:24
|
01 февраля 2020, 16:12
|
27 января 2020, 10:54