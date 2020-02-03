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Вышинский прокомментировал реакцию ПАСЕ на ситуацию со Sputnik Эстония

03 февраля 2020, 11:39  •  40 • Украина
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский оценил реакцию ПАСЕ на вопросы, связанные со Sputnik Эстония.
 
РИА Новости
 

Он отметил, что ПАСЕ «с прохладцей» восприняла вопросы, поднятые российской делегацией, и добавил, что разочарован реакцией Европы на проблемы свободы слова и права на профессию.

«У меня исчезли последние иллюзии, которые были связаны с тем, что мне казалось, что есть какой-то здравый смысл... что там есть вещи, о которых будут говорить серьёзно, о ценностях, о свободе слова, о праве на профессию и так далее. Честно говоря, я, конечно, слегка разочарован тем, как реагировали на наши слова», — цитирует РИА Новости слова Вышинского.

Он предположил, что в Европе оценивают ситуацию как часть большой политики, а не просто как прихоть эстонских властей.

1 января Sputnik Эстония перешло на работу в чрезвычайном режиме.

Сотрудники агентства были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования.

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