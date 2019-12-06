Вышинский передал в RSF список преследуемых на Украине журналистов

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский передал генеральному секретарю международной организации «Репортёры без границ» (RSF) Кристофу Делуару список журналистов, которые подвергаются уголовным преследованиям на Украине.

Он пояснил, что «это то, что условно называлось «списком Вышинского».

«То, что я оглашал в своё время в Совфеде», — цитирует РИА Новости Вышинского.

Он рассказал, что в списке — журналисты, которые были в тюрьме. По его словам, многие из них уже выпущены на свободу, но по-прежнему находятся под уголовным преследованием.

Вышинский выразил надежду, что RSF обратит внимание на эти случаи.

В начале ноября директор института массовой информации Оксана Романюк заявила, что на Украине с начала года пострадали 208 журналистов в результате своей профессиональной деятельности.