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Вышинский освобождён из-под стражи в зале суда
28 августа 2019, 12:24 • 100 • Украина
Суд в Киеве постановил освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского безотлагательно.
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Ранее суд в Киеве отпустил Кирилла Вышинского под личное поручительство.
19 июля Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 19 сентября. Защита журналиста подала апелляцию на это решение.
В ходе заседания в среду, 28 августа, представители стороны обвинения заявили, что не против удовлетворения жалобы и изменения ареста на личное обязательство.
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.
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