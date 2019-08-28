Вышинский освобождён из-под стражи в зале суда

Суд в Киеве постановил освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского безотлагательно.

Ранее суд в Киеве отпустил Кирилла Вышинского под личное поручительство.

19 июля Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 19 сентября. Защита журналиста подала апелляцию на это решение.

В ходе заседания в среду, 28 августа, представители стороны обвинения заявили, что не против удовлетворения жалобы и изменения ареста на личное обязательство.

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.