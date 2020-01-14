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Вышинский не сможет лично быть на заседании суда в Киеве 14 января
14 января 2020, 13:39 • 71 • Украина
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня», экс-глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве 14 января.
© Евгений Биятов РИА Новости
«Принимая во внимание тот факт, что Вышинский Кирилл Валерьевич проживает и работает в Москве, а также в связи с состоянием его здоровья и рекомендацией врачей... он не может присутствовать лично в здании суда в городе Киеве... 14 января», — сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.
В ноябре 2019 года Вышинский рассказал, что не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве по состоянию здоровья.
Ранее он заявил, что считает абсурдными выдвинутые против него обвинения.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. В конце августа 2019 года он был освобождён из-под стражи, после чего смог приехать в Россию.
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