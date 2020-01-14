Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина заявила о снижении пассажиропотока на границе с Россией на 10%
Шахид умер не зря. Как Иран переиграл Трампа
Гильотина для мигрантов: в РФ хотят отменить плановые проверки гастарбайтеров
Ливийское перемирие осталось без ключевой подписи: Хафтар попросил дополнительно...
Главная / Украина

Вышинский не сможет лично быть на заседании суда в Киеве 14 января

14 января 2020, 13:39  •  71 • Украина
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня», экс-глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве 14 января.
 
© Евгений Биятов РИА Новости
 

«Принимая во внимание тот факт, что Вышинский Кирилл Валерьевич проживает и работает в Москве, а также в связи с состоянием его здоровья и рекомендацией врачей... он не может присутствовать лично в здании суда в городе Киеве... 14 января», — сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

В ноябре 2019 года Вышинский рассказал, что не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве по состоянию здоровья.

Ранее он заявил, что считает абсурдными выдвинутые против него обвинения.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. В конце августа 2019 года он был освобождён из-под стражи, после чего смог приехать в Россию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
13 января 2020, 14:54
В СБУ начали расследовать крушение самолёта в Иране по трём статьям
13 января 2020, 14:54
Украина намерена возобновить работу делегации в ПАСЕ
13 января 2020, 21:24
Отказавшийся работать в России украинский тренер покинул «Астану»
14 января 2020, 13:39
Украина заявила о снижении пассажиропотока на границе с Россией на 10%
14 января 2020, 03:54
Киев рассматривает вариант созыва заседания СБ ООН по авиакатастрофе
13 января 2020, 14:54
Депутат Рады назвал Бандеру террористом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2020, 22:54
"Русские сбили Boeing MH17": После признаний Ирана информационная война развернулась против России
07 января 2020, 22:24
СМИ: Жителям Украины назвали новое условие для въезда в ЕС
11 января 2020, 14:24
60 метров до войны? США испугались сближения российского корабля с американским эсминцем
09 января 2020, 00:39
"Зачем "Моссаду" взрывать украинский Боинг?" Сатановский высказал свою точку зрения на крушение воздушного судна в Иране
08 января 2020, 21:24
"Двигатели так быстро не горят": заслуженный пилот о крушении украинского Боинга в Иране
12 января 2020, 18:24
О чем не договорился Сурков с Зеленским
11 января 2020, 07:54
Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.