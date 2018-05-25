Вышинский не исключает, что СБУ может выдвинуть против него новые обвинения

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не исключает, что Служба безопасности Украины попытается выдвинуть против него новые обвинения. Об этом журналист рассказал в интервью RT.

«Нельзя сказать, что был удивлён, увидев сотрудников СБУ. Обстановка в стране такая, что их может ожидать любой журналист. Более того, я совершенно не буду удивлён, если СБУ будет стараться выдвинуть против меня и другие обвинения», — сказал Вышинский.

Он также полагает, что его арест связан с предстоящими президентскими выборами на Украине.

«Президент Порошенко намекает, что вернёт тех, кого называли вероятными кандидатами на мой обмен. Ему нужно что-то предъявить избирателям», — добавил журналист.

Подробности — в интервью RT.

Апелляционный суд Херсонской области Украины назначил на 29 мая рассмотрение жалобы защиты на арест Вышинского.