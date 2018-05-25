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Вышинский не исключает, что СБУ может выдвинуть против него новые обвинения
25 мая 2018, 22:39 • 53 • Украина
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не исключает, что Служба безопасности Украины попытается выдвинуть против него новые обвинения. Об этом журналист рассказал в интервью RT.
Reuters
«Нельзя сказать, что был удивлён, увидев сотрудников СБУ. Обстановка в стране такая, что их может ожидать любой журналист. Более того, я совершенно не буду удивлён, если СБУ будет стараться выдвинуть против меня и другие обвинения», — сказал Вышинский.
Он также полагает, что его арест связан с предстоящими президентскими выборами на Украине.
«Президент Порошенко намекает, что вернёт тех, кого называли вероятными кандидатами на мой обмен. Ему нужно что-то предъявить избирателям», — добавил журналист.
Подробности — в интервью RT.
Апелляционный суд Херсонской области Украины назначил на 29 мая рассмотрение жалобы защиты на арест Вышинского.
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