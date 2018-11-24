Вышинский назвал руководство Украины организаторами своего задержания

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в интервью порталу «Украина.ру» заявил, что «в Херсоне ничего не решается», а его задержание было спланировано и организовано на уровне высшего политического руководства страны.

По его словам, следователи ничего не говорят о возможности проведения обмена на кого-нибудь, а «в Херсоне ничего не решается».

«Всё было задумано и организовано в Киеве, на уровне высшего политического руководства. Сейчас они, похоже, в тупике — «по-быстрому» ничего не получилось, теперь нужно как-то разруливать, а как — похоже, не очень понимают», — цитирует РИА Новости журналиста.

Вышинский отметил, что все обвинения абсурдны, а факты «подобраны манипулятивно».

«Выводы лживы и лежат точно не в области права… Я об этом говорю на каждом судебном заседании по продлению мне срока содержания и на каждой апелляции», — рассказал он.

Он подчеркнул, что судьи «слушают, кивают головами, но на зачтении очередного решения о продлении тюремного заключения отводят глаза и «набрасывают» очередные 60 суток в тюрьме».

«При такой тенденции особой веры в торжество украинского правосудия нет, особенно накануне выборов, когда антироссийская истерия только нагнетается», — заключил он.

Ранее Вышинский рассказал об отношениях с сокамерниками и своём состоянии, отметив, что чувствует себя «более-менее».

1 ноября Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому до 28 декабря.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер подчёркнул, что в организации наблюдают за делом журналиста.