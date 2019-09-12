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Вышинский намерен вернуться в Киев для участия в заседании суда

12 сентября 2019, 13:09  •  50 • Украина
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский собирается вернуться в Киев, чтобы лично присутствовать 23 сентября на заседании суда по своему делу.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката журналиста Игоря Мокина.

«Председательствующая судья по делу в отпуске до 23 сентября, поэтому 16 сентября будет перенос. По моей информации, Кирилл намерен приехать уже на следующее заседание, чтобы присутствовать лично и доказывать свою невиновность», — сказал юрист.

Ранее Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В состав лиц для обмена с украинской стороны вошёл и Вышинский, который в настоящий момент находится в Москве.

Подробнее по теме — в материале RT.

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