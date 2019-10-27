Вышел Сорос из тумана… (Уроки от всемирного «филантропа» II)

Вы все, наверное, в курсе, что на днях российский театр в Кутаиси встретили акцией протеста. Причем, театр весьма либеральный, «У Никитских ворот», руководитель которого Марк Розовский – человек весьма демократических убеждений и в оценках происходящего в стране весьма сильно расходится с мнением большинства россиян. Но это не помогло. Пара десятков людей встали у входа в храм искусств со стикерами «Россия – оккупант», которые раздавали проходящим мимо. Характерно, что стикеры были не на русском и не на грузинском языках, а на английском.

- Таких групп в Грузии существует несколько десятков. Они называются якобы неправительственными организациями и финансируются разного рода фондами — американскими, европейскими. Их общее название в обществе — «соросята», потому что Сорос начал это движение. Цель существования этих организаций одна — поддерживать антироссийский накал в обществе, - прокомментировал акцию политолог, руководитель Центра исследований проблем глобализации Александр Чачия.

Александр Чачия? политолог, руководитель Центра исследований проблем глобализацииФото: "КП" Архив

КАЖДОМУ РЕБЕНКУ – ЦЕННОСТИ СОРОСА

В июне нынешнего года ряд мощных оппозиционных выступлений состоялся в крупнейших городах Казахстана. 9 июня там состоялись выборы президента республики вместо ушедшего в отставку Нурсултана Назарбаева, но избирательные участки еще вовсю работали и до их закрытия оставалось еще несколько часов, как на улицы столицы высыпала разгоряченная толпа. Исходя только из этого фактора уже было понятно, что итоги волеизъявления избирателей волновали их меньше всего. Они же гражданские активисты (там были не только радикальные местные националисты, но и борцы за демократию по-европейски), за все хорошее, против всего плохого. А потому – долой закон и бей ментов. Попытки устроить массовые беспорядки были и в других крупных городах. Все это происходило около недели, пока не утихло не без воздействия со стороны власти. Я был в Нурсултане всего несколько дней, но, пару раз очутившись среди протестующих, почувствовал хорошо ощущаемую, висящую в воздухе атмосферу Болотной в Москве.

Для ряда экспертов эти выступления не были неожиданностью, ведь, по их оценкам, действия Фонда «Сорос-Казахстан» словно бы один в один списаны с лекал работы Фонда «Возрождение», детища Сороса на Украине, который максимально активизировался в предкризисный период в 2013 году и сыграл серьезную роль, пока еще не оцененную по достоинству в событиях последующего «Евромайдана». И на Украине к власти в результате пришли к власти те самые прозападные деятели, составившие нынешние военную и политическую элиты страны, которых «соросята» формировали все предыдущие годы. Наверняка такая задача поставлена и перед фондом «Сорос-Казахстан».

Понятно, что прошедшие в Казахстане акции протеста больше походили на репетицию будущего настоящего наступления на власть под знаменем стремления к демократии. Столичные и республиканские власти тестировали на устойчивость, выискивали слабые места, а сейчас «тестировщики» затаились в ожидании, когда президент Токаев ослабнет, или начнутся «непонятки» между ним и бывшим главой республики, нынешним председателем Совбеза Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Но работа по производству «соросят» продолжается. И работа в конкретных направлениях.

Красноречивые отчеты о расходах Фонда «Сорос-Казахстан», исходя просто из данных их отчетов, не оставляют в этом никаких сомнений.

Программы Фонда «Сорос-Казахстан» и их финансирование

Название Выделенная сумма (в тыс. долларов США) Количество грантов

«Публичная политика» 386 65

«Общество для всех» 208 27

Медийная программа 238 28

«Права человека» 427 61

«Прозрачность и подотчетность» 425 61

«Открытая экономика» 179 8

«Новые гражданские инициативы» 243 23

С 1995 года, по признанию Фонда Сорос израсходовал на Казахстан больше 70 миллионов долларов. Но достигнуть желаемого не удалось. Правда, «соросята» не унывают.

- Продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека в стране стимулирует Фонд к поиску новых путей продвижения ценностей открытого общества в Казахстане, - обещают они. А какие же новые пути? Они и тут ничего не скрывают. Даже того, что работа вовсю уже идет. Надо только правильно читать.

- С 2019 года мы начинаем Образовательную инициативу, миссией которой будет поддержка инноваций в среднем образовании, с тем чтобы они были доступны каждому казахстанскому ребенку, - заявили они в открытую. - Мы также трансформируем нашу Медийную программу в Информационную, ставя перед ней задачу продвигать критическое мышление, медиаграмотность, а также цифровые права человека в нашей стране.

Критическое мышление – каждому казахстанскому ребенку! Чтобы каждый подросток или молодой человек смог стать гражданским активистом. Вот настоящая суть программ Сороса. Критическое не само по себе, а в первую очередь по отношению к государству, к власти, к традиционным ценностям и семейным устоям. Не зря упор идет на работу с молодежью. Среди получателей грантов фонда Сороса в Казахстане: общественный фонд «Молодёжная информационная служба Казахстана», неправительственное учреждение «Эко Мангистау», образовательный фонд «Достижения молодых», Консультационный Центр по Образованию «Бiлiм-Центральная Азия», фонд «Мусагет» и так далее. А общественный арбитр споров между властями и активистами, мнение которого будет в первую очередь учитываться на Западе, уже готов. Все вопросы отпадают, если учесть, что этот арбитр - Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности финансируется кем? Фондом «Сорос-Казахстан». Бинго!

Но, безусловно, по сравнению с южным соседом, происходящее в Казахстане выглядит не столь угрожающим.

ЗАПОВЕДНИК ДЛЯ «ДЕМОКРАТИИ»

Киргизия – безусловный лидер по количеству международных НПО, работающих в стране. В 2015-м, выступая на заседании парламента, один из депутатов, ссылаясь на данные Минюста Кыргызстана, сообщил, что в стране официально насчитывается около 14 тысяч международных НПО, а по неофициальным данным их количество перевалило за 19 тысяч. И одна из старейших таких структур – Фонд «Сорос – Кыргызстан», присутствующий в республике с 1993 года. За это время Сорос потратил в стране более 95 миллионов долларов, а сама республика пережила две «демократических» революции, свергнув двух президентов, сначала - Аскара Акаева, потом – Курманбека Бакиева.

В Кыргызстане «соросята» чувствуют себя абсолютно в своей стихии. И их участие в подготовке почвы для переворотов никто не оспаривает. Программы все те же. Что-то по здоровью, но на одну программу «Общественное здравоохранение» приходится сразу несколько в других сферах: Образовательная программа для продвижения «норм и инструментов управления поликультурной и полиэтичной образовательной средой», «Гражданское участие» - для вовлечения «граждан в построение конструктивного диалога власти и общества», «Развитие СМИ» - поддержка независимых СМИ и «системная работа с партнерами в целях защиты свободы слова и формирования и поддержания свободного информационного пространства», Информационная программа, поддержка журналистских расследований и так далее. И опять мы видим правильные слова, но совершенно конкретный акцент по всем этим направлениям.

С учетом того, что осенью следующего года в Кыргызстане должный пройти очередные парламентские выборы, как-то уже и не удивляет, что бюджет Фонда «Сорос – Кыргызстан» увеличен на 2020-й до 2,7 млн долларов.

Прекрасно понимая, что на новую революцию граждан Кыргызстана поднять вряд ли удастся (за две предыдущих, после каждой из которых жизнь простых граждан ухудшалась, падая в яму и требовалось время, чтобы поднять уровень жизни до прежнего уровня) Фонду поставлена более скромная задача-минимум. А именно, содействовать победе на выборах самой прозападной и либеральной из оппозиционных партий страны «Ата-Мекен». На худой конец, увеличению ее присутствия в Жогорку Кенеше (парламенте Кыргызстана).

Уже можно отметить усиление мониторинга социально-экономической обстановки и общественно-политических настроений в обществе, попытки нащупать очередные «болевые точки» властей и страны в целом. Намечены новые шаги по «развитию институтов гражданского общества», проведению тренингов и семинаров для блогеров, журналистов, социологов (как местными силами, так и с привлечением лекторов и инструкторов из Грузии, Украины, а то и с выездом активистов на аналогичные мероприятия Фонда Сороса в этих странах).

Причем, не стоит думать, что участники таких мероприятий примитивно накачиваются русофобией, ненавистью к собственной власти или прививанием любви к наркоманам и ЛГБТ. Нет, работа идет гораздо тоньше. Все движется поступательно, в полном соответствии с теорией «Окон Овертона»

- Вот где вся соль. В людях. Я впервые, покидая большой коллектив, плакал, и мне казалось, что более прекрасных homo sapiens я не встречу, хотя оглядываясь назад, я понимаю, что дело не только и не столько в людях, сколько в созданной атмосфере абсолютной толерантности и доверия, - написал в своем ЖЖ один из российских участников семинара «Развитие диалога между молодыми лидерами РФ и Центральной Азии», прошедшего в Кыргызстане, в Бишкеке и на озере Иссык-Куль и тут же усомнился в «грехах», «приписываемых» фондам Сороса. А потом – следующий этап. И еще один. Другой. Третий. Да еще с мощной информационной поддержкой западных СМИ. И «гражданский активист» и «борец за демократию» практически готов. Как мне говорила одна из участниц подобного «обучающего мероприятия», все раскладывается по полочкам, преподносится настолько логично, что невозможно не согласиться, и только потом возникает ощущение, что в «этой каше» что-то нечисто. И при условии, что есть желание, разобраться в том, что здесь правильно, а что – нет.

А если такого желания не возникает. Или логический аппарат слабоват, а разуму достаточно критического подхода лишь по отношению к действиям своей власти?

А потому не стоит удивляться, что вскоре может начаться вал информационных сообщений о «коррумпированности антинародного режима» Кыргызстана, подхваченных «правильными» СМИ, «достоверной информации» о происходящем в Бишкеке, а еще лучше – В Оше, Джалал-Абаде, Баткене и т.д.

А «дядюшка-филантроп» будет удовлетворенно потирать руки. Сорос, конечно, злодей. Но настоящий, не опереточный, а матерый волчара. И относиться к нему снисходительно не рекомендуется никому.

ЗЛОЙ ГЕНИЙ УКРАИНЫ?

История жизни самого Сороса, безусловно, может стать основой не для авантюрного романа. Но еще большее количество остросюжетных произведений можно написать по мотивам деятельности его основного Фонда – Института «Открытое общество» и других структур.

В конце 2017 года сам Фонд Сороса признавал на своем сайте, что за последние 33 года в разных странах израсходовал 2,9 млрд. долларов на «защиту прав человека», прежде всего, «прав таких маргинальных групп, как потребители наркотиков, секс-работники и ЛГБТ- сообщества». Не на борьбу с наркотрафиком (это ведь опасно, вставать на пути картелей), а на защиту прав наркоманов, в том числе, и права на наркотики. Еще 2,1 млрд. долларов США было потрачено структурами Сороса на 2образовательные проекты, то есть на реформу образования от дошкольного до высшего». Приоритетом в этих проектах было, опять же, утверждение «гендерного равенства», слом традиционных семейных устоев и отношений, пропаганда свободы выбора пола детьми и подростками и так далее. Думаю, направление деятельности понятно - формирование идеального потребителя-космополита, не отягощенного излишней, а то и какой бы то ни было традиционной моралью. И, конечно же, послушный инструмент против неугодных глобалистскому Западу властей страны. Любого суверенного государства, не желающего отказаться от принципа суверенитета в своей международной и внутренней политике, особенно, владеющей значительными природными ресурсами.

И – отдельная вишенка на тортик – страны Восточной Европы и бывшие республики СССР. По признанию соросовских структур, за обозначенное время в эти адреса ушли 1,6 млрд. долларов. Но не следует забывать, что «Открытое общество» было основано Джорджем Соросом в 1993 году, а до этого времени и после него продолжали существовать и другие фонды, которые тоже не бездельничали. Например, «Интернэшнл ренессанс фаундейшн» (Международный фонд «Возрождение» - один из фондов Джорджа Сороса – прим. авт.) начал работать на Украине еще до развала СССР, в 1990 г., и за первые пятнадцать лет потратил в этой стране на «помощь демократии» 49 млн долларов США. А потом еще «инвестировал» в Украину порядка 70 млн. «Оранжевый» и последующий «евро» майданы – детище не только Госдепартамента США и европейских государств и институтов, но и Сороса. Он сам в этом признавался и, более того, в конце 2014-го с гордостью говорил, что его фонд «до сих пор играет важную роль в происходящих на Украине событиях». И это не просто слова, в постмайданном правительстве Незалежной более десяти человек были выпускниками школы «Аспен-Украина», совместным проектом Института ASPEN (США) и - кого бы вы думали? - международного фонда «Возрождение». Того самого украинского представительства Фонда Сороса. Кстати, подбор кандидатов на должности министров в правительство Яценюка, осуществляли международные компании-хедхантеры Pedersеn & Partners и WE Korn Ferry. И кто, как вы думаете, оплатил их услуги? Уж точно не Яценюк, не Порошенко и даже не Украина. А все тот же фонд «возрождение» Джорджа Сороса. Уж филантроп так филантроп! Кстати, расстановка кадров ничего вам не напоминает? Например, нынешнюю Армению?

Впрочем, что это мы забежали вперед. Украина – всего лишь один из реализуемых проектов. Тем более, что оказался весьма долгоиграющим. Не получилось сразу. Есть много других историй, менее длительных, но не менее эффективных и эффектных.

ТРИУМФЫ И КРУШЕНИЯ

Сначала хотел назвать эту главу «Триумф и трагедия». Но что-то остановило. Может, осознание того, что триумф Сороса – это практически всегда трагедия для народов и стран, против которых он работает? И трагедий для него здесь нет даже в случае неудач. А, поскольку речь идет исключительно о подрывной деятельности этого «всемирного филантропа», то, пожалуй, термин «крушение» будет более уместен.

Итак, триумфы Сороса. Их весьма много. Сербия стала одной из жертв Сороса после того, как он финансировал «Бульдозерную революцию» в это стране в январе 2001-го. О его «ключевой роли в драматическом свержении президента Слободана Милошевича» тогда писала The Los Angeles Times. Как сообщила газета Globe and Mail, «Джордж Сорос именно тот человек, который спланировал свержение президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе», и в результате «революции роз» к власти в Тбилиси пришел авантюрист Михаил Саакашвили, ввергнувший Грузию в несчастья и вооруженный конфликт.

- Я горжусь тем, что сделал мой фонд для подготовки Грузии к «революции роз», однако роль организации и моя лично слишком преувеличена, - заявил Сорос в мае 2005-го, выступая перед Саакашвили и его сторонниками. Поскромничал дедушка, ой, поскромничал. Ведь именно на его деньги перед выборами 2003 года в Грузии была создана молодежная организация «Кмара», активисты и боевики которой ездили в Белград за опытом свержения власти. Как, кстати, с теми же целями туда ездил и будущий президент Саакашвили. И все – на деньги от «филантропа». А потом четверо сотрудников Фонда Сороса в Грузии вдруг превратились в министров правительства Саакашвили. Встав на ключевые для Сороса и его фондов посты – министра экономики, образования, юстиции, и культуры и спорта. Судебная система и сплошь гуманитарная сфера. Кстати, по ряду сведений бегство Саакашвили на Украину на «майдан» и закрепление его в структуре новой власти этой страны было тоже согласовано с «дедушкой-филантропом».

А знаменитые недавние революции «арабской весны»? Есть достоверные сведения, что в первой из них, в Тунисе, структуры этого миллиардера сыграли очень весомую роль. Так, например, «главный голос оппозиции» в этой стране «Радио Калима», неустанно призывавшее всех выходить на улицы для участия в беспорядках, финансировалось «Открытым обществом».

Сорос отметился в Албании, Молдове, Македонии, Черногории, Болгарии, Ирландии, Польше, Армении, Греции, Испании, Мексике и самих США, где он выступает против традиционных ценностей и является настолько же принципиальным противником Трампа, насколько преданным союзником семейному клану демократов Билла и Хиллари Клинтон, а также неоднократно выступал сторонником Обамы, жертвуя и Хиллари Клинтон (с которой состоял в активной переписке), и Обаме значительные суммы. Кстати, если вы не забыли еще движение «Окуппай Уолл-Стрит», то его финансировал также Джордж Сорос, точно так же, как и раздувание обычного местного протеста в Фергюсоне в общенациональную вспышку протеста.

Дело дошло до того, что в 2017-м свыше ста тысяч американцев подписали петицию в адрес Трампа с призывом лишить Сороса гражданства США и запретить ему въезд в страну.

- Мы просим вас выдать ордер на его (Сороса – прим. авт.) арест за то, что он нанимал людей для участия в бунтах и протестах. Мы требуем выписать ордер на его арест за умышленные действия, направленные на дестабилизацию и банкротство нашей экономики, - говорилось в той петиции. - Сорос продолжает планомерно работать над достижением этой цели, подкупая наши власти, манипулируя нашей валютой, покупая политиков и с помощью подкупа отрицательно влияя на наши западные ценности. Сорос финансирует движения за право на аборт, легализацию наркотиков, сексуальное просвещение, эвтаназию, феминизм, … массовую миграцию и другие радикальные эксперименты по социальной инженерии.

Понятно, что Трамп не пошел на такой радикальный шаг, хотя взаимная ненависть этих двух американских миллиардеров яростна, как мало у кого.

Но главный упор структуры Фонда Сороса делают все же на страны постсоветского пространства и Восточной Европы. В 1993-м году американский журналист Майкл Льюис спросил Сороса об итогах его деятельности в Восточной Европе.

- Просто напишите, что бывшую Советскую историю называют теперь Соросовской империей, - пафосно ответил ему «филантроп». Но дедушка явно поторопился. Его структуры, конечно, принесли много вреда нашей стране, но, в конце концов, исчерпали лимит терпения и были объявлены в России нежелательными организациями. Соросу дали под зад коленом в Узбекистане и Турции. А премьер Венгрии Виктор Орбан, хоть и обучался в свое время на деньги Сороса в Оксфорде, а может, и по той причине, что не понаслышке знаком с деятельностью фондов Сороса, повел на фонд «Открытое общество – Будапешт» принципиальную атаку и вынудил Сороса свернуть свою деятельность в этой стране. Между прочим, исторической Родине самого Джорджа.

Кстати, Сорос, венгерский еврей по национальности, испытывает настоящую ненависть к Израилю, как это ни странно на первый взгляд. Но, если копнуть поглубже, то в этом нет ничего странного. Израиль, как страна с тем, что принято называть «духовными скрепами», причем, на уровне государственной политики, глубоко противен и ненавистен глобалисту, для которого высшая ценность в этой жизни – количество долларов на банковском счету.

Одним словом, там, где Сороса выставили за дверь и велели не возвращаться, влияние его структур на общество и страну минимизировано, и ведь ничего страшного не произошло. А вот для тех стран, где Соросу и его «соросятам» предоставлена полная свобода действий, существует вполне реальная угроза. И это не чья-то внешняя агрессия, а социальный, политический и еще какой угодно взрыв «заряда демократии». Который под благовидными предлогами снаряжают сотрудники и активисты самого известного «филантропа» планеты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники