• 72 • Карикатуры

Кондолиза Райс, которая в 2008 году была госсекретарем США, признала, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии "сорвался с поводка". Об этом рассказал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который десять лет назад занимал пост вице-премьера.

© Виталий Подвицкий