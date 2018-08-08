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Вышел из-под контроля
08 августа 2018, 15:54 • 72 • Карикатуры
Кондолиза Райс, которая в 2008 году была госсекретарем США, признала, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии "сорвался с поводка". Об этом рассказал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который десять лет назад занимал пост вице-премьера.
© Виталий Подвицкий
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