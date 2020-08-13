Выше риск инфицирования и осложнений: учёные заявили о связи отрицательного резус-фактора с COVID-19

Испанские и бразильские учёные провели исследование, на основании которого пришли к выводу, что люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются COVID-19. Также у них выше риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний, что может вызвать осложнения. Всего в России за последние сутки было выявлено 5057 новых случаев коронавирусной инфекции (за предшествующие сутки — 5102 случая), выздоровели 6098 человек, 124 пациента скончались. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, запуск производства вакцины позволит снизить риск заболевания среди медицинских работников.

Учёные пришли к выводу, что люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются COVID-19, а также тяжелее переносят болезнь. Соответствующее исследование, проведённое специалистами из испанского Университета Барселоны и бразильского Университета Кампинас, опубликовано на портале medRxiv.

Учёные изучили факторы, которые вызывали быстрое распространение COVID-19 в 126 странах, и отметили, что экспоненциальный рост числа заболеваний был характерен для стран, в которых отмечалось большое число жителей с отрицательным резус-фактором.

В исследовании отмечается, что быстрое заражение данной группы людей может быть следствием связи между резус-фактором и иммунным ответом организма. Также у них выше риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний, что может осложнить течение коронавируса.

Ситуация с COVID-19 в России

В России за последние сутки было выявлено 5057 новых случаев коронавирусной инфекции (за прошедшие сутки — 5102 случая). За это время также выздоровели 6098 человек, 124 пациента скончались.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев коронавируса в стране достигло 907 758. От заболевания излечились 716 396 человек, 15 384 пациента умерли.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в России проведено уже более 31,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, под медицинским наблюдением остаются 233 812 человек.

Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин в ходе общения с медперсоналом Чукотской окружной больницы заявил, что запуск производства вакцины от коронавируса позволит снизить риски заболевания среди медицинских работников.

Он напомнил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи уже приступил к реализации проекта производства вакцины.

«В зависимости от того, как пойдет этот процесс, я думаю, что уже не будет такого риска работы с коронавирусными больными. Будет все более или менее у нас под контролем», — отметил он.

Напомним, накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной центром имени Гамалеи, будут выпущены в ближайшие 14 дней. По его словам, производство препарата в первую очередь будет ориентировано на удовлетворение внутренних потребностей. Министр подчеркнул, что вакцинация будет носить добровольный характер.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, говоря о вакцинации в регионе, также подтвердил, что медицинские работники будут привиты одними из первых.

«Мы будем получать первые партии этой вакцины, чтобы прежде всего те, кто находится в контакте с больными — это медработники, дальше это будут учителя, люди преклонного возраста, — могли получить прививку, чтобы исключить какие-либо риски со здоровьем», — рассказал он.

В свою очередь заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что донорскую плазму с антителами к коронавирусной инфекции в столице получили уже более тысячи пациентов.

«На сегодняшний день в стационарах города иммунную плазму получили уже 1047 пациентов, 686 из них уже выздоровели и выписались из больниц», — приводит её слова РИА Новости.

Предварительные результаты исследования показали, что переливание донорской плазмы среднетяжёлым пациентам снижает на 63% вероятность, что им понадобится ИВЛ.

Ограничения в регионах

Российские регионы продолжают отменять либо продлевать введённые из-за коронавируса ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Так, на Камчатке до 23 августа был продлён режим самоизоляции для граждан. В то же время с 13 августа в регионе открываются рестораны, кафе и бары при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

РИА Новости

© Александр Пирагис

Также оперативный штаб Тюменской области по борьбе с коронавирусом сообщил об отмене обязательной изоляции для прибывающих из-за границы. Соответствующие изменения были внесены в постановление правительства области «О введении режима повышенной готовности».

Кроме того, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о намерении сокращать количество моногоспиталей в регионе. Он уточнил, что изначально для пациентов с COVID-19 подготовили около 800 мест, затем их число довели до 1378. При этом даже на пике заболеваемости половина мест была свободна. Теперь власти намерены постепенно вернуть коечный фонд к плановой работе.

Во время онлайн-конференции с журналистами Моор заявил, что регион готов к снятию действующих ограничений.

«Я считаю, что нам нужно возвращаться к нормальной жизни, снимать ограничения. Думаю, что мы с вами с этим уже научились жить. Наши предприятия и граждане понимают свою меру ответственности в части соблюдения санитарных норм, предписанных Роспотребнадзором», — отметил губернатор.

В свою очередь, власти Иркутской области продлили до 28 августа масочный режим, а также режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.