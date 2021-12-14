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Выше к цели: в каких регионах коллективный иммунитет превысил 70%

14 декабря 2021, 23:40  •  129 • Политика
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 56,1%. Об этом на правительственном совещании под руководством Владимира Путина заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В этом рейтинге отличился Севастополь, у которого показатель превышает 80%. Более 72% удалось набрать на Чукотке, в Карелии, Тыве, Петербурге, Москве и Подмосковье. Однако из-за появления «Омикрона» регионам не следует ослаблять ограничительные меры, подчеркнула зампред кабмина. Чтобы поддержать медперсонал, который, помогая пациентам с COVID, трудится на износ, президент поручил в двойном размере выплатить им надбавки за работу в праздники.

Иммунный ответ

В мире активно распространяется новый штамм «Омикрон» — о нем Владимир Путин спросил главу оперативного штаба первым делом. По словам Татьяны Голиковой, Россия принимает все необходимые меры для противодействия новому варианту COVID-19. Например, проводит массовую вакцинацию. Число привитых первым компонентом составляет 75,8 млн человек, а двумя — 69,4 млн человек. В целом уровень коллективного иммунитета достиг 56,1%.
— Наилучший показатель — свыше 80% — сегодня в городе Севастополе. Больше 72% мы сегодня фиксируем в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Карелии, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве, — рассказала она.
По итогам недели уровень заболеваемости в стране снизился на 7,3%. Однако в пяти регионах — Сахалинской области, Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Адыгее и Республике Алтай — продолжается рост.
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Несмотря на определенные успехи, из-за появления «Омикрона» расслабляться пока нельзя, отметила Татьяна Голикова. По оценкам мировых экспертов, каждый заболевший этим вариантом COVID может заразить 3–3,5 человека («Дельта» — 0,8).
Поэтому регионам не рекомендуется снимать ограничения, связанные с коронавирусом. Например, граждане, прибывающие из эпидемиологически неблагополучных стран, должны изолироваться на 14 дней и проходить двукратное тестирование. Кроме того, до 48 часов уже сокращены сроки действия лабораторного анализа на коронавирус.
В борьбе с пандемией необходимо оперативно выявлять заболевших. С этим, по словам зампреда правительства, проблем нет. В России уже зарегистрировали 77 наборов для диагностики COVID-19 методом ПЦР, и все они способны определять «Омикрон». В декабре начнутся клинические исследования кожного теста «КоронаДерм-PS». А уже в январе Россия запустит «санитарный щит» — 99 КПП через границу оснастят автоматической системой пропуска пассажиров.
Пока же активнее других приходится трудиться врачам, которые спасают жизни заболевших. В этой сложной ситуации медработников требуется материально поддерживать, сказал Владимир Путин.
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое, — заявил президент.
На эту помощь есть необходимые средства, подтвердил глава Минфина Антон Силуанов. На программы поддержки выделят более 8 млрд рублей. Также на 2022 год продлят предоставление страховых и специальных выплат медицинским и социальным работникам, задействованным в борьбе с COVID-19, сообщила Татьяна Голикова.

Вход свободный

Высказался президент и по поводу решения Госдумы снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — инициатива вызвала большой резонанс.
— Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей, — отметил российский лидер.
Фото: ТАСС/Егор Алеев
С ним согласился и глава Минтранса Виталий Савельев. Законопроект об использовании электронных сертификатов на транспорте доработают. Как пояснил глава ведомства, потребуется изучить наиболее комфортные алгоритмы в условиях существующей эпидобстановки. Любые изменения должны приниматься в пользу граждан, подтвердил он.
— Было два закона правительства о QR-кодах. Первый — об их введении в общественных местах, полномочия на это получают главы регионов, эти нормы фактически уже действуют в субъектах, и это правильно, чтобы не допустить распространения инфекции, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов. — Второй — о том, чтобы QR-коды были введены на общественном транспорте, фактически это принуждение к вакцинации, хотя президент России постоянно выступает, чтобы вакцинация была добровольной, — пояснил политик.
С этим согласился и зампред фракции «Единой России», член профильного комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Введение ограничения под Новый год, по его мнению, не привело бы ни к чему хорошему.

Вопрос безопасности

Помимо ухудшения эпидобстановки, людей беспокоит и загрязнение окружающей среды. По мнению президента, нести ответственность за нарушение зеленой политики должны прежде всего компании. Владимир Путин предложил вице-премьеру Виктории Абрамченко подумать о введении оборотных штрафов и ограничений на выплаты дивидендов для собственников предприятий, которые не выполняют требования по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.
Фото: РИА Новости/Владимир Подоксенов
И хотя 14 декабря президент посвятил много времени внутренним вопросам и борьбе с коронавирусом в России, не обошлось и без обсуждения международных проблем. В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном речь в первую очередь пошла об Украине. Владимир Путин вновь заявил, что накачка Киева современным оружием создает прямую угрозу безопасности России. Кроме того, глава государства в беседе с французским коллегой подчеркнул «важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений». Владимир Путин призвал Париж с пониманием отнестись к высказанным озабоченностям и принять участие в их обсуждении. Также главы стран затронули миграционный кризис на границе Белоруссии и карабахское урегулирование.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что подпитка Украины западными странами опасна, ведь это создает у Киева иллюзию поддержки.
— Это такая же иллюзия, которая в свое время была у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Так и сейчас усиление вооруженных сил Украины не имеет большого значения для потенциального решения Киевом проблемы Донбасса силовым путем, но создает ожидания у украинцев, что Запад их будет поддерживать, — пояснил парламентарий.
Фото: РИА Новости/Дэн Леви
По его словам, не исключено, что Украина может пойти на какую-либо провокацию в Донбассе, а потом Киев и Запад по традиции свалят всю вину на Россию.
В этот же день состоялся телефонный разговор президента РФ с финским коллегой Саули Ниинистё. Во время него Владимир Путин также призвал безотлагательно провести переговоры с США и НАТО, чтобы гарантировать нераспространение альянса на восток.
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