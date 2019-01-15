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Выше 50 градусов: В Австралии побит абсолютный рекорд жары

15 января 2019, 19:24  •  59 • В мире
В трех населенных пунктах Южной Австралии столбики термометров поднялись выше 50-градусной отметки, побив тем самым абсолютный рекорд жары, установленный в этих же местах в середине прошлого столетия.
Австралийские города Таркула, Порт-Огаста и Ок-Валли стали самыми жаркими местами на планете. 15 января столбики термометров в этих населенных пунктах поднялись выше 50-градусной отметки, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Daily Mail.
Синоптики предупредили, что температурный рекорд, установленный во вторник на территории Южной Австралии, уже в ближайшее время может быть побит. Специалисты метеорологических служб ожидают пик жары в пятницу, 18 января. Предыдущий абсолютный температурный рекорд был установлен в этом же регионе еще в середине XX века.
Местные жители спасаются от жары по-разному. Кто-то охлаждает себя в океане, кто-то сидит дома с кондиционером. Дети поливают друг друга прохладной водой.
HOT ENOUGH FOR YA?? A few temp gauge photos from readers in #PortAugusta, #Tarcoola, #Blinman and #Glendambo.https://t.co/aHYh31n4G5 #SouthAustralia pic.twitter.com/MABh2Caaow
— Greg Barila (@GregBarila) 15 января 2019 г.

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