Выше 50 градусов: В Австралии побит абсолютный рекорд жары

Австралийские города Таркула, Порт-Огаста и Ок-Валли стали самыми жаркими местами на планете. 15 января столбики термометров в этих населенных пунктах поднялись выше 50-градусной отметки, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Daily Mail.

Синоптики предупредили, что температурный рекорд, установленный во вторник на территории Южной Австралии, уже в ближайшее время может быть побит. Специалисты метеорологических служб ожидают пик жары в пятницу, 18 января. Предыдущий абсолютный температурный рекорд был установлен в этом же регионе еще в середине XX века.

Местные жители спасаются от жары по-разному. Кто-то охлаждает себя в океане, кто-то сидит дома с кондиционером. Дети поливают друг друга прохладной водой.

HOT ENOUGH FOR YA?? A few temp gauge photos from readers in #PortAugusta, #Tarcoola, #Blinman and #Glendambo.https://t.co/aHYh31n4G5 #SouthAustralia pic.twitter.com/MABh2Caaow