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Высадка японского десанта на Курилах: Токио закупил конвертопланы - эксперт сделал прогноз

19 ноября 2020, 17:20  •  218 • Политика
Возможно ли высадка японского десанта на Южных Курилах после покупки Токио американских конвертопланов. В целом да, но… нет. Прогноз сделал военный эксперт.
В начале ноября 2020 года Воздушные силы самообороны Японии впервые организовали полёты американских транспортно-десантных конвертопланов Bell Boeing V-22В Osprey, сообщил портал The Aviationist. То есть после США именно японцы стали главными тестировщиками. В США необходимость подобной техники объяснима - американцы участвуют в огромном количестве вооружённых конфликтов. В случае с Японией окончательной ясности в этом вопросе нет. "ПолитРоссия" попросила прокомментировать решение об использовании конвертопланов военного обозревателя ТАСС, полковника в отставке Виктора Литовкина.
В частности, журналисты уточнили у Литовкина, может ли Япония использовать конвертопланы для высадки десанта на Южных Курилах. Эксперт подчеркнул: сам по себе факт покупки таких машин не является чем-то особенным. И уж точно это не криминал.
"Это суверенная страна, которая имеет право закупать то оружие, которое захочет. И, естественно, их возможностей с учётом закупки подобных конвертопланов хватит и на осуществление десантной операции", - добавил эксперт.
Однако не стоит думать, что японцы решатся на высадку десанта, понимая, что Россия может ответить. Для Японии такая операция на Южных Курилах будет по меньшей мере бессмысленной. Литовкин уверен: Япония не сможет вести войну "с таким ракетно-ядерным гигантом, как Россия". И наверняка об этом знают в Токио. А если не знают...
"Пусть они вспомнят о Хиросиме и Нагасаки. И я не думаю, что в Токио готовы ещё раз оказаться под ядерным ударом", - отметил Литовкин.
С другой стороны, у Японии есть сильный союзник - США. Однако, как только японцы действительно нападут на кого-то сравнимого по силе с американцами, Штаты просто отвернутся, полагает эксперт.

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