Вырвавшиеся из карантина итальянцы не поверили своим глазам: Цены взлетели

В Италии, где с 18 мая продолжается снятие ранее вводимых ограничений, местные жители не скрыли возмущения.

С понедельника в стране постепенно открываются торговые центры, рестораны, бары, пиццерии и остальные точки общепита для обслуживания за столиками, а также парикмахерские и салоны красоты.

Однако вместе с этим местный бизнес существенно увеличил цены на товары и услуги. Как заявили в ассоциации потребителей Codacons, они получили десятки обращений от разгневанных граждан.

Люди жалуются на очевидное завышение цен. В среднем рост с докарантинных цен составил от 25 процентов и выше.

Так, говорится в сообщении, в центре Милана, где эспрессо в среднем стоит €1,3, его цена поднялась до €2, в Риме - с €1,1 до €1,5, во Флоренции - с €1,4 до €1,7.

Что касается парикмахерских, то в больших городах средняя стоимость стрижки выросла с €20 до €25.