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Вырвавшиеся из карантина итальянцы не поверили своим глазам: Цены взлетели

20 мая 2020, 14:55  •  113 • В мире
Итальянцы, которым ослабили карантинные ограничения, стали массово жаловаться на то, что цены на услуги и товары взвинчены по сравнению с уровнем до пандемии. В частности, местная ассоциация потребителей Codacons сообщила о десятках обращений от разъярённых итальянцев,
В Италии, где с 18 мая продолжается снятие ранее вводимых ограничений, местные жители не скрыли возмущения.
С понедельника в стране постепенно открываются торговые центры, рестораны, бары, пиццерии и остальные точки общепита для обслуживания за столиками, а также парикмахерские и салоны красоты.
Однако вместе с этим местный бизнес существенно увеличил цены на товары и услуги. Как заявили в ассоциации потребителей Codacons, они получили десятки обращений от разгневанных граждан.
Люди жалуются на очевидное завышение цен. В среднем рост с докарантинных цен составил от 25 процентов и выше.
Так, говорится в сообщении, в центре Милана, где эспрессо в среднем стоит €1,3, его цена поднялась до €2, в Риме - с €1,1 до €1,5, во Флоренции - с €1,4 до €1,7.
Что касается парикмахерских, то в больших городах средняя стоимость стрижки выросла с €20 до €25.

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