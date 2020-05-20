|
Вырвавшиеся из карантина итальянцы не поверили своим глазам: Цены взлетели
20 мая 2020, 14:55 • 113 • В мире
Итальянцы, которым ослабили карантинные ограничения, стали массово жаловаться на то, что цены на услуги и товары взвинчены по сравнению с уровнем до пандемии. В частности, местная ассоциация потребителей Codacons сообщила о десятках обращений от разъярённых итальянцев,
В Италии, где с 18 мая продолжается снятие ранее вводимых ограничений, местные жители не скрыли возмущения.
С понедельника в стране постепенно открываются торговые центры, рестораны, бары, пиццерии и остальные точки общепита для обслуживания за столиками, а также парикмахерские и салоны красоты.
Однако вместе с этим местный бизнес существенно увеличил цены на товары и услуги. Как заявили в ассоциации потребителей Codacons, они получили десятки обращений от разгневанных граждан.
Люди жалуются на очевидное завышение цен. В среднем рост с докарантинных цен составил от 25 процентов и выше.
Так, говорится в сообщении, в центре Милана, где эспрессо в среднем стоит €1,3, его цена поднялась до €2, в Риме - с €1,1 до €1,5, во Флоренции - с €1,4 до €1,7.
Что касается парикмахерских, то в больших городах средняя стоимость стрижки выросла с €20 до €25.
113
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 мая 2020, 23:55
|
15 мая 2020, 05:55
|
14 мая 2020, 00:55
|
15 мая 2020, 14:55
|
17 мая 2020, 02:55
|
17 мая 2020, 00:55
|
15 мая 2020, 17:50