Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава Нацбанка назвал условия для приезда миссии МВФ на Украину
Второе дыхание Нормандского формата
Если завтра война. Беспилотный боец от AVIC лишит сна Тихоокеанское командование...
Полная капитуляция товарища Ына
Главная / Украина

«Выручали добрые люди»: как в Луганске спасали животных во время боевых действий

13 июня 2018, 08:39  •  80 • Украина
Летом 2014 года Луганск переживал блокаду. Жертвами тех событий стали не только десятки людей, но и множество животных. Одни погибли при обстрелах, других бросили хозяева, спешившие покинуть город. Однако некоторые луганчане взяли на себя заботу о покинутых питомцах. Во время военных действий в городе продолжал работать зоопарк и даже появился новый приют для попавших в беду зверей. Корреспондент РТ побывал в Донбассе и побеседовал с теми, кто спасал животных.
 
Боец ЛНР в Луганске РИА Новости
 

Луганск, столица самопровозглашённой ЛНР, летом 2014-го целый месяц находился практически в полной блокаде. С третьей недели июля и до конца августа в городе с населением более 400 тыс. человек отсутствовали вода и электричество, не работала сотовая связь. Блокада и артобстрелы унесли десятки человеческих жизней и сотни жизней тех, кто сам себе помочь не мог, — обитавших в Луганске животных.

Как рассказала в беседе с RT директор луганского зоопарка Светлана Оксенгорова, с началом блокады парк Первого мая и расположенный на его территории зверинец обстреливались почти каждый день. На тот момент в нём находились более полутора сотен различных зверей и птиц.

«Нас спасло то, что в парке много аттракционов и деревьев. Они приняли на себя значительную часть осколков. Тем не менее мои сотрудники каждый день рисковали жизнью. Сразу после начала обстрелов я собрала коллектив и сказала, что останусь с животными, но ни от кого больше этого не требую. Однако почти все остались на работе», — вспоминает Оксенгорова.

По её словам, в те дни даже добраться до зоопарка было нелегко, так как общественный транспорт почти не ходил. Директор приезжала на велосипеде, а другие работники зооуголка приходили пешком.

Как рассказали сотрудники зверинца, самой сложной задачей было прокормить животных.

«Для травоядных мы косили траву в нашем парке. Её тогда было много. Кроме того, иногда удавалось раздобыть овощи на частных огородах. Ведь многие уехали и всё здесь бросили», — рассказала сотрудница зоосада Ирина.

  • В зоопарке Луганска
  • © Владимир Ващенко

Найти корм хищникам было гораздо сложнее. Мясо каждый день требовалось льву, медведице, волку, лисам, орлу и грифу.

«Выручало чужое несчастье: осколки мин нередко убивали коров, лошадей и коз в частном секторе. Так что иногда удавалось договориться с их хозяевами, чтобы они отдали трупы этих несчастных зверей нам. Периодически также выручали ополченцы, которые давали нам мясо из своей столовой», — рассказала Оксенгорова.

«Лев совсем не переносил стрельбы»

Многие обитатели зоопарка в Луганске гибли даже не в результате обстрелов, а потому что не выдерживали стресс.

«Звери и птицы в массе своей не любят резких звуков, фейерверков, петард, а тем более мощных взрывов. У нас есть разные попугайчики в зоопарке, так вот часть из них, особенно молодые, умерли после начала интенсивных обстрелов в течение двух-трёх суток. От шока у них разорвались сердца. Оставшихся мы старались прятать в тёмных клетках или укрывать», — рассказала директор зверинца.

  • В зоопарке Луганска
  • © Светлана Оксенгорова

Когда начались боевые действия, одним из самых молодых жителей зоопарка был лев Симба, у которого тогда только начала отрастать грива.

«Он был практически ещё львёнком тогда. Симба совсем не переносил стрельбы. И как только она начиналась, метался по клетке, осколки не попали в него чудом. Иногда нам удавалось заблаговременно загнать его в зимнюю клетку, где более безопасно», — вспоминает директор зоопарка.

  • В зоопарке Луганска
  • © Светлана Оксенгорова
СМИ: В ВСУ заявили о неготовности к войне с Россией

Пожилая гималайская медведица Маша вела себя более спокойно.

«Вокруг её клетки ещё в мирное время часто собирались шумные дети, рядом работали аттракционы. Когда начинался обстрел, Маша как по команде забивалась в угол и ложилась на живот», — рассказала сотрудница зоопарка Ирина.

Осаду медведица пережила, но в 2016 году умерла из-за преклонного возраста. Сейчас в её вольере живут двое бурых медвежат, которых директору луганского зоопарка подарили в Ростове-на-Дону.

«Погибли от шока»

 

Некоторые животные настолько приспособились к обстрелам, что даже выработали определённый сценарий поведения в опасной ситуации.

«Павиан по имени Чита со временем начала чувствовать опасность и особым образом кричать, а потом сразу убегала в зимнюю клетку. Чита даже открывала её сама. И мы знали: если это происходит, значит, сейчас прилетят снаряды. Мы спешно прятали животных, если получалось, а потом сами бежали в клетку к Чите. Она удачно расположена, там пережидать обстрел было безопаснее всего», —  рассказала Оксенгорова.

По словам работников зоопарка, блокаду Луганска пережили практически все его обитатели, за исключением некоторых птиц.

  • В зоопарке Луганска
  • © Светлана Оксенгорова
«До следующего обстрела»: как живёт Донбасс в условиях войны

Пострадали от боевых действий и те пернатые, которые жили в частных домах.

Как рассказал в беседе с RT Святослав, который занимается разведением попугаев, летом 2014-го он потерял несколько питомцев.

«Штук пятнадцать канареечек у меня погибли от шока. Однако большая часть моих птиц — а их у меня около двухсот — выжила. Я каждый день собирал для них траву в промежутках между обстрелами. Тогда, кстати, вороны и прочие птицы от стресса бросали птенцов. Часть из них, конечно, не пережила те события», —  вспоминает собеседник RT.

На произвол судьбы

 

Однако далеко не всем животным Луганска повезло так, как обитателям зоопарка.

«Очень многие жители, у которых были домашние животные, в те дни покинули город, бросив своих питомцев. Например, в одном из частных домов ротвейлера оставили на цепи. Отстегнуть его соседи не успели, он так и погиб от взрыва мины. Множество кошек и собак остались запертыми в квартирах и умерли там от голода и жажды», — рассказала RT Галина, основатель луганского приюта для животных «Помоги другу».

По её словам, часть луганчан, которые понимали, что не могут больше содержать животных, просто относили их на местный рынок, в надежде, что там они найдут себе пропитание.

«Я видела всё это. Постепенно я стала подбирать и выхаживать больных зверей. Часть из них пострадали от обстрелов. Овчарке по кличке Рекс осколком мины перебило лапу. Животное хромало, но я его подобрала и нашла ему ветеринара», — вспоминает хозяйка приюта.

В итоге Рекс так привязался к Галине, что отказался уходить из приюта.

По словам собеседницы RT, во время активных боевых действий она договаривалась с ветеринарными клиниками и зоомагазинами, чтобы те передавали ей препараты и корма.

«Что-то, конечно, я покупала на свои деньги, но мои возможности весьма скромны. Так что выручали добрые люди и волонтёры», — рассказала она.

  • Овчарка Рекс, пострадавшая от разрыва мины в Луганске
  • © Владимир Ващенко
В Раде рассказали, как победить Россию

По словам добровольцев, которые сейчас работают в приюте «Помоги другу», во время обстрелов на улице оказались даже породистые и редкие животные.

«Были персидские кошки, были йорки, терьеры. Всех мы старались выходить и вылечить. Потом, начиная с декабря 2015 года, люди стали возвращаться в город, и мы стали находить животным уже новых хозяев. Сейчас породистых раздали почти всех», — отметила в беседе с RT волонтёр Ксения.

По её словам, некоторых пострадавших питомцев сразу после снятия блокады Луганска забрали любители животных из Польши.

«Там есть организация, которая занимается помощью кошкам-инвалидам. Её представители доехали до нашего приюта через украинские и наши блокпосты и забрали пять слепых кошек», — рассказала Ксения.

  • В луганском приюте для животных «Помоги другу»
  • © Владимир Ващенко

Сотрудники приюта отмечают, что сейчас стало работать легче. Однако брошенных животных в приюте всё ещё много.

«Мы сотрудничаем с некоторыми ветеринарными врачами, сделали все необходимые прививки. Однако новых животных стараемся не брать. Их у нас более сотни, а финансовой возможности помогать всем у нас нет», — заключила Галина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
80
Источник
Похожие новости
12 июня 2018, 22:54
«Настоящий герой Украины»: как история жизни Сидора Ковпака помогает развеять мифы националистов
12 июня 2018, 17:54
План помощи перемещенным лицам на Украине финансируется недостаточно
12 июня 2018, 16:24
СМИ: В ВСУ заявили о неготовности к войне с Россией

12 июня 2018, 16:24
В НБУ объяснили предназначение кредитов от МВФ
12 июня 2018, 13:09
В Раде рассказали, как победить Россию
12 июня 2018, 19:39
«Полное согласие» с оговорками: о чём говорили в Берлине представители «нормандской четвёрки»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 июня 2018, 08:39
От презрения до ненависти. От комедиантов до паразитов
11 июня 2018, 17:54
Асад начинает отшивать Москву
10 июня 2018, 22:09
«Про Украину там не вспоминали»: почему Порошенко поблагодарил лидеров G7 за «мощный сигнал поддержки»
09 июня 2018, 10:40
Принуждение Киева к миру: возможные рамки операции очерчены Путиным
08 июня 2018, 17:08
Анатолий Клёсов. Евреи, славяне, шумеры, кельты. ДНК-генеалогия раскрывает тайны
07 июня 2018, 06:40
Россия предала Донбасс или спасла?
11 июня 2018, 08:10
Худший сценарий для Дамаска и Москвы в действии: США организовали пустынную бойню на истощение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.