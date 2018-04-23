Вырождение сознания? Размышления на заданную тему • 46 • Аналитика







Не могу не заметить, что в очередной раз оппоненты вызвали недоумение и удивление. На нескольких ресурсах мне прилетел от них упрёк в том, что я замалчиваю уникальный опыт снижения числа криминальных убийств, который существует и эффективно работает в Японии. А среди упрекавших я заметил несколько ников, которые активно участвовали в обсуждении моей недавней статьи «Гражданский короткоствол и Япония», где я как раз подробно обсуждаю этот "феномен", выражая своё неприятие и отвращение к практике сотрудничества государства и организованной преступности, существующей в Японии на протяжении веков.





Но в данной публикации я сам намерен прокомментировать статьи, на которые недавно наткнулся в сети, потому что они очень точно попали в резонанс с теми мыслями, которые возникают у меня от наблюдений над современной жизнью.



Первая статья принадлежит российскому автору и называется «Кому нужны масштабные расстрелы в США, или Почему маньяки с таким успехом истребляют американцев». Смысл этой публикации, как я его понял, состоит в том, что, по мнению автора, все американские психопатические расстрелы последних лет происходят и широко распространяются при достаточно тонком, но явном попустительстве правящей финансово-политической верхушки США с целью полностью скомпрометировать в глазах народа его конституционное право на владение личным оружием, самозащиту с его помощью, а также возможность создавать вооружённые добровольческие формирования для сопротивления государственной власти, если она превратится в беззаконную тиранию.



Автор обращает внимание на то, что все громкие расстрелы последнего времени американская полиция могла легко предотвратить, ибо каждый раз впоследствии выяснялось, что она хорошо знала обо всех психопатах заранее и даже получала сигналы о подготовке ими расстрелов буквально перед самым их началом. А во Флориде вооруженные полицейские вообще не стали входить в школу, а просто стали дожидаться прибытия полицейского спецназа. Пока дожидались, психопат без помех убивал свои жертвы. Впрочем, моя рука в этих полицейских камень не бросит, ибо их опутали такой паутиной всяких "правозащитных" законов и инструкций, что в этих юридических ловушках чёрт ногу сломит, и за собственную самоотверженность в подобных ситуациях полицейских могут лишить не только рабочего места, но и затаскать по судам вплоть до уголовного наказания. У нас в России похожее тоже присутствует... Сколько уже раз в СМИ люди рассказывали, как полиция на звонки о помощи отвечала в том духе, что вот когда покалечат или убьют, тогда и обращайтесь. Автор в своей статье делает вывод, что высший правящий слой Америки просто готовит свой народ к резкому снижению его жизненного уровня, так сказать, раскулачиванию, и перед этим хочет лишить его воли и возможностей к эффективному сопротивлению. Вот и прут в Америке расстрелы за расстрелами, купленные медиа сеют панику и истерику, создаются всякие комитеты и движения по проведению акций протеста, которые тут же получают прямо-таки избыточную денежную поддержку, лишь бы оболванить как можно больше людей требованиями запретить владение гражданским оружием. Действуют с размахом, используя высокие психологические и даже эстрадные технологии. Вот пример: когда президент Трамп предложил разрешить учителям-добровольцам иметь в школах личное оружие, его тут же попытались высмеять хохмой: а если следующий школьный расстрел устроит свихнувшийся учитель, тогда надо вооружить учеников? И за поднявшимся гоготом уже невозможно было воспринимать вполне логичные возражения о том, что свихнувшегося учителя легко остановит своим оружием учитель нормальный. Или что мешает свихнувшимся учителям расстреливать школы сейчас, когда в них даже охранники безоружны? И если всё легальное оружие запретить, то бандиты и маньяки просто будут приобретать его нелегально, ничего не изменится, даже может ухудшиться. Героин и военные базы. Всё идёт по плану!



Что ж, в настоящее время Америка в долгах как в шелках, и эти долги только растут, несмотря на все бесспорные достижения США в сфере экономики и науки. При высочайшем уровне экономического управления и производительности труда эта страна себя не окупает, и происходит это в том числе и потому, что идут огромные непроизводительные расходы на поддержание высокого жизненного уровня основной массы населения. Чего стоят одни только пособия, позволяющие огромному количеству семей вообще не работать на протяжении нескольких поколений. Вот и приходится "верхним товарищам" задумываться о том, когда весь этот пузырь лопнет, и чтобы тогда мгновенно обнищавший народ уже не имел ни воли, ни возможности вооруженным путем наказать своих хозяйствующих кидал. Так что автор, на мой взгляд, логично всё увязал в своих предположениях. И как удивительно перекликается с его публикацией статья американского автора: «Нас обманывали чернокожий, женщина, а теперь и 17-летний парень». В своих рассуждениях американец не размышляет о том, кому выгодно разоружение его соотечественников по финансово-политическим соображениям. Но он по собственному здравому смыслу и на основе неоспоримых фактов видит, как работает гражданское оружие для спасения жизни и защиты личного достоинства своих обладателей. Как нагло, истерично и лживо пытаются эту пользу оклеветать те, кому выродократия промыла мозги и вложила в них вырожденческую психологию тотального пораженчества. Он называет этих людей либеральными леваками. А ещё приводит примеры того, как они последовательно, длительно, настойчиво и умело применяют технологии психологического убеждения с тем, чтобы склонить народные массы как бы к добровольному согласию на извращённо-абсурдные вещи, несовместимые со здоровым мировоззрением. Одним из примеров он называет то, как на протяжении десятилетий через проповедь толерантности и её воспитание со школьной скамьи ЛГБТ-сообщество добилось для себя привилегированного положения практически на всех этажах общественной жизни. От себя могу добавить, что формы поведения ЛГБТ совершенно не совмещаются с воинским духом, ибо отличаются психологической неустойчивостью и склонностью к истеричности и депрессивности. Именно поэтому этих особей у нас (а раньше старались везде) стараются не брать в армию и полицию. В наших военкоматах им просто ставят диагноз "расстройство личности на почве полового влечения" и отправляют восвояси. Но когда ЛГБТ легальны, открыты и воспринимаются нормальными в массовом общественном сознании, то могут прививать своё поведение молодёжи, плодя в том числе и противников гражданского оружия, готовых не считаться ни с какими, даже очевидными доводами, которые противоречат их позиции. Тем-то они (ЛГБТ!) и выгодны правителям, которые стремятся к разоружению своих граждан. Как разрубить петлю анаконды?



Я вот подумал про себя с улыбкой: если свести данных авторов, нашего и американца, для разговора на эту тему, то они легко найдут общий язык. А как начнут разбирать нынешние отношения России и Америки, так наверняка разругаются и в кровь подерутся, оба же вояки природные по натуре...



Есть ещё одна интересная статья о том, как Англия постепенно шла и к какому маразму пришла на пути оружейных запретов: «Запрет на самооборону в Британии», но её я комментировать не буду. И вообще мне хотелось бы узнать как можно шире мнение тех, кто захочет прочитать этот материал, подумать над ним вместе со мной по принципу: одна голова хорошо, а коллективный разум умнее. Так что жду откликов.



P. S. Вынужден отметить, что среди комментаторов моих статей на разных ресурсах появились устойчивые группы тех, кто изощряется по отношению ко мне и моим единомышленникам в примитивных и часто непристойных выпадах, стремясь спровоцировать яростные перепалки с переходом на личности. Что ж, и среди нас уже давно и не без успеха работают выродократические технологии… Уже много лет пишу и публикую статьи на разнообразные темы в печатных изданиях и сетевых ресурсах и не могу пожаловаться на невнимание со стороны читателей. Но только статья «Вырождение сознания?» на сегодня может считаться рекордсменом моего послужного списка на публицистическом поприще. Такого массового отклика и количества перепостов ни одна моя публикация ещё не имела! Спасибо всем, и друзьям, и оппонентам, за интерес и неравнодушие! Вы все даёте мне массу впечатлений и информации к размышлению. Жаль, что социологи не занялись выработкой методик по изучению общественного мнения на основе анализа реакций на различные темы со стороны пользователей интернета. Полагаю, что такой анализ был бы намного эффективнее и достовернее, чем традиционные опросы, которые они привыкли делать.Не могу не заметить, что в очередной раз оппоненты вызвали недоумение и удивление. На нескольких ресурсах мне прилетел от них упрёк в том, что я замалчиваю уникальный опыт снижения числа криминальных убийств, который существует и эффективно работает в Японии. А среди упрекавших я заметил несколько ников, которые активно участвовали в обсуждении моей недавней статьи «Гражданский короткоствол и Япония», где я как раз подробно обсуждаю этот "феномен", выражая своё неприятие и отвращение к практике сотрудничества государства и организованной преступности, существующей в Японии на протяжении веков.Но в данной публикации я сам намерен прокомментировать статьи, на которые недавно наткнулся в сети, потому что они очень точно попали в резонанс с теми мыслями, которые возникают у меня от наблюдений над современной жизнью.Первая статья принадлежит российскому автору и называется «Кому нужны масштабные расстрелы в США, или Почему маньяки с таким успехом истребляют американцев». Смысл этой публикации, как я его понял, состоит в том, что, по мнению автора, все американские психопатические расстрелы последних лет происходят и широко распространяются при достаточно тонком, но явном попустительстве правящей финансово-политической верхушки США с целью полностью скомпрометировать в глазах народа его конституционное право на владение личным оружием, самозащиту с его помощью, а также возможность создавать вооружённые добровольческие формирования для сопротивления государственной власти, если она превратится в беззаконную тиранию.Автор обращает внимание на то, что все громкие расстрелы последнего времени американская полиция могла легко предотвратить, ибо каждый раз впоследствии выяснялось, что она хорошо знала обо всех психопатах заранее и даже получала сигналы о подготовке ими расстрелов буквально перед самым их началом. А во Флориде вооруженные полицейские вообще не стали входить в школу, а просто стали дожидаться прибытия полицейского спецназа. Пока дожидались, психопат без помех убивал свои жертвы. Впрочем, моя рука в этих полицейских камень не бросит, ибо их опутали такой паутиной всяких "правозащитных" законов и инструкций, что в этих юридических ловушках чёрт ногу сломит, и за собственную самоотверженность в подобных ситуациях полицейских могут лишить не только рабочего места, но и затаскать по судам вплоть до уголовного наказания. У нас в России похожее тоже присутствует... Сколько уже раз в СМИ люди рассказывали, как полиция на звонки о помощи отвечала в том духе, что вот когда покалечат или убьют, тогда и обращайтесь. Автор в своей статье делает вывод, что высший правящий слой Америки просто готовит свой народ к резкому снижению его жизненного уровня, так сказать, раскулачиванию, и перед этим хочет лишить его воли и возможностей к эффективному сопротивлению. Вот и прут в Америке расстрелы за расстрелами, купленные медиа сеют панику и истерику, создаются всякие комитеты и движения по проведению акций протеста, которые тут же получают прямо-таки избыточную денежную поддержку, лишь бы оболванить как можно больше людей требованиями запретить владение гражданским оружием. Действуют с размахом, используя высокие психологические и даже эстрадные технологии. Вот пример: когда президент Трамп предложил разрешить учителям-добровольцам иметь в школах личное оружие, его тут же попытались высмеять хохмой: а если следующий школьный расстрел устроит свихнувшийся учитель, тогда надо вооружить учеников? И за поднявшимся гоготом уже невозможно было воспринимать вполне логичные возражения о том, что свихнувшегося учителя легко остановит своим оружием учитель нормальный. Или что мешает свихнувшимся учителям расстреливать школы сейчас, когда в них даже охранники безоружны? И если всё легальное оружие запретить, то бандиты и маньяки просто будут приобретать его нелегально, ничего не изменится, даже может ухудшиться.Что ж, в настоящее время Америка в долгах как в шелках, и эти долги только растут, несмотря на все бесспорные достижения США в сфере экономики и науки. При высочайшем уровне экономического управления и производительности труда эта страна себя не окупает, и происходит это в том числе и потому, что идут огромные непроизводительные расходы на поддержание высокого жизненного уровня основной массы населения. Чего стоят одни только пособия, позволяющие огромному количеству семей вообще не работать на протяжении нескольких поколений. Вот и приходится "верхним товарищам" задумываться о том, когда весь этот пузырь лопнет, и чтобы тогда мгновенно обнищавший народ уже не имел ни воли, ни возможности вооруженным путем наказать своих хозяйствующих кидал. Так что автор, на мой взгляд, логично всё увязал в своих предположениях. И как удивительно перекликается с его публикацией статья американского автора: «Нас обманывали чернокожий, женщина, а теперь и 17-летний парень». В своих рассуждениях американец не размышляет о том, кому выгодно разоружение его соотечественников по финансово-политическим соображениям. Но он по собственному здравому смыслу и на основе неоспоримых фактов видит, как работает гражданское оружие для спасения жизни и защиты личного достоинства своих обладателей. Как нагло, истерично и лживо пытаются эту пользу оклеветать те, кому выродократия промыла мозги и вложила в них вырожденческую психологию тотального пораженчества. Он называет этих людей либеральными леваками. А ещё приводит примеры того, как они последовательно, длительно, настойчиво и умело применяют технологии психологического убеждения с тем, чтобы склонить народные массы как бы к добровольному согласию на извращённо-абсурдные вещи, несовместимые со здоровым мировоззрением. Одним из примеров он называет то, как на протяжении десятилетий через проповедь толерантности и её воспитание со школьной скамьи ЛГБТ-сообщество добилось для себя привилегированного положения практически на всех этажах общественной жизни. От себя могу добавить, что формы поведения ЛГБТ совершенно не совмещаются с воинским духом, ибо отличаются психологической неустойчивостью и склонностью к истеричности и депрессивности. Именно поэтому этих особей у нас (а раньше старались везде) стараются не брать в армию и полицию. В наших военкоматах им просто ставят диагноз "расстройство личности на почве полового влечения" и отправляют восвояси. Но когда ЛГБТ легальны, открыты и воспринимаются нормальными в массовом общественном сознании, то могут прививать своё поведение молодёжи, плодя в том числе и противников гражданского оружия, готовых не считаться ни с какими, даже очевидными доводами, которые противоречат их позиции. Тем-то они (ЛГБТ!) и выгодны правителям, которые стремятся к разоружению своих граждан.Я вот подумал про себя с улыбкой: если свести данных авторов, нашего и американца, для разговора на эту тему, то они легко найдут общий язык. А как начнут разбирать нынешние отношения России и Америки, так наверняка разругаются и в кровь подерутся, оба же вояки природные по натуре...Есть ещё одна интересная статья о том, как Англия постепенно шла и к какому маразму пришла на пути оружейных запретов: «Запрет на самооборону в Британии», но её я комментировать не буду. И вообще мне хотелось бы узнать как можно шире мнение тех, кто захочет прочитать этот материал, подумать над ним вместе со мной по принципу: одна голова хорошо, а коллективный разум умнее. Так что жду откликов.P. S. Вынужден отметить, что среди комментаторов моих статей на разных ресурсах появились устойчивые группы тех, кто изощряется по отношению ко мне и моим единомышленникам в примитивных и часто непристойных выпадах, стремясь спровоцировать яростные перепалки с переходом на личности. Что ж, и среди нас уже давно и не без успеха работают выродократические технологии… Автор: Михаил Гольдреер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 46 Источник Похожие новости Запад нас разделит? Мы разделим Запад! Бронепоезд на свалке истории. Готовы ли русские к войне? Как разрубить петлю анаконды?

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