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"Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России

21 августа 2020, 17:20  •  232 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Радикально настроенные протестующие в Республике готовы все залить кровью силовиков
Сообщение о грядущей резне сотрудников ОМОН Белоруссии и членов их семей призвано деморализовать правоохранительные органы страны. Но они себя в обиду не дадут. В этом уверен ветеран московского ОМОН Виталий Кийко.
Ранее телеканал НТВ обнародовал аудиозапись разговора мужчины, в котором по голосу узнали Владислава Корецкого, входящего в штаб претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико. В беседе он предупредил, что скоро в Республике начнут "вырезать омоновцев".
"Я лишь об одном надеюсь, чтобы их убивали не мягко, а чтобы их резали больно, долго. Чтобы они мучились каждую секунду", – сказал активист.
По его словам, пострадают и родственники силовиков, поскольку оппозиции известно, кто с кем живет, передает "Царьград".
Такие угрозы призваны деморализовать противника, пояснил "Ридусу" Кийко. Он допустил, что бунтовщики могут устроить какие-нибудь подлости, но усомнился, что масштабные кровавые планы радикалов будут реализованы.
"Я думаю, если будет реальная угроза, ребята выставят охрану из числа резерва и не дадут в обиду членов семей не только омоновцев, но и любого сотрудника милиции", – высказался Кийко.

Когда сделана аудиозапись разговора, не уточняется. Известно, что Корецкий был задержан в Белоруссии 14 августа по статье о массовых беспорядках.
Уличные акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. Сообщалось, что сотрудники ОМОН жестко действуют против активистов. По некоторым данным, среди протестующих замечены молодые люди, провоцирующие столкновения белорусов с милицией.

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