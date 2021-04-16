"Выражусь не литературно": Джабаров отреагировал на жалобы львовского мэра Штатам

Владимир Джабаров. Фото: Federation Council of Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com

В Совфеде оценили призывы украинского политика к "территориальной обороне" города

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на сообщение главы Львова Андрея Садового к Соединенным Штатам о помощи в безопасности. По мнению российского политика, львовский мэр явно страдает расстройством психики.

Ранее Cадовой заявил, сообщая об итогах диалога с поверенным в делах Соединенных Штатов на Украине Кристиной Куинн, что попросил американского представителя с просьбой оказать помощь с "гражданской обороной" в городе. Об этом мэр сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Позднее ситуацию прокомментировал Джабаров. Член Совета Федерации не смог подобрать подходящих выражений, заявив, что не собирается стесняться в словах.

"Я выражусь не литературно. Кажется, что у него не все в порядке с психикой, если он обращается за этим к уполномоченному посольства США", – высказался политик.

Джабаров также выразил недоумение, отметив, что от кого конкретно Садовой собирается защищаться, остается неясным. Даже если предположить, что львовская администрация ищет поддержки от радикальных групп, непонятно, для чего региону помощь американской стороны.

По мнению сенатора, уровень интеллекта Садового явно оставляет желать лучшего.

"Очень жаль, что такой город возглавляет тот, кто, как мне кажется, напрочь лишен рассудка", – добавил политик в интервью RT.

Ранее Джабаров заявил, комментируя предложение Киева к Североатлантическому альянсу об использовании воздушного пространства Крыма для переброски военного контингента и грузов, что таким образом украинская администрация пытается спровоцировать вооруженное столкновение между Россией и НАТО.