«Выработал ресурс»: в ВКС России сообщили о плановом сведении военного спутника с орбиты

Российский космический аппарат «Космос-2430» был планово сведён с орбиты 5 января, рассказали в ВКС РФ. Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы на высоте около 100 км. Как отмечается в сообщении, аппарат был запущен в 2007 году, в 2012-м был выведен из состава орбитальной группировки РФ. По оценке ВКС, спутник выработал свой ресурс. Сгорание космического аппарата в атмосфере попало в эфир в ходе телетрансляции крикетного матча в Новой Зеландии.

Российский космический аппарат «Космос-2430», который входил в систему предупреждения о ракетном нападении «Око», был планово сведён с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщило в четверг, 10 января, командование Воздушно-космических сил РФ.

«5 января в 9:48 мск российский космический аппарат военного назначения «Космос-2430» планово сведён с орбиты», — говорится в сообщении командования ВКС.

По данным ведомства, спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км. Специалисты Космических войск ВКС РФ контролировали процесс на всех участках траектории, отмечается в сообщении.

Военное командование также уточнило, что космический аппарат был запущен в 2007 году, а в 2012-м «выведен из состава орбитальной группировки Российской Федерации». Отмечается также, что спутник выработал свой ресурс.

Отметим, аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Молния-М» и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

Военнослужащие Космических войск ВКС за пультом управления ракетным стартом

© Павел Львов

Ранее о произошедшем сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Ведомство отслеживает активность объектов в космосе. Оно зарегистрировало схождение с орбиты спутника, опубликовав сообщение на сайте satflare.com.

О происшедшем сообщили также эксперты информационного ресурса станции слежения SatTrackCam Leiden (Лейден, Нидерланды). Они проанализировали видео телеканала FOX. В ходе трансляции крикетного матча 5 января на небе можно было увидеть необычное явление.

«Следы серьёзной фрагментации, различимые на кадрах из Новой Зеландии, показывают, что это событие, которое произошло в 7:58 UT (9:58 мск), было реальным свидетельством возвращения в атмосферу и полного разрушения (спутника. — RT)», — сообщил телеканал.

There is a meteorite over Bay Oval... #NZvSLpic.twitter.com/f3s62K336f — The ACC (@TheACCnz) 5 января 2019 г.

В интервью Sputnik руководитель Института космической политики Иван Моисеев отметил, что сведение с орбиты такого аппарата — плановое мероприятие, которое привлекло внимание лишь потому, что попало на камеру.

«Это рядовое событие. Такое происходит регулярно, примерно один раз в два года. У нас было запущено много спутников на так называемую высокую эллиптическую орбиту «Молния» — это мировое название этой орбиты, у нее низкий перигей. Эти спутники постепенно тормозятся и входят в атмосферу. Данный случай привлёк к себе внимание только из-за того, что он попал на телевидение. Но ничего особенного не произошло, всё ожидаемо и обычно», — считает Иван Моисеев.

Новый космический эшелон

РФ обновляет космические системы предупреждения о ракетном нападении. В 2015 году был выведен на орбиту первый спутник «Тундра».

21 декабря 2018 года ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» вывела на расчётную орбиту космический аппарат «Космос-2533».

В ноябре прошлого года космические войска приняли на управление три новых военных спутника — «Космос-2530», «Космос-2531», «Космос-2532». Отправка на орбиту была произведена с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск ракеты был успешно осуществлён боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил РФ в 05:27 мск 30 ноября 2018 года.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия вышла на беспрецедентный уровень оснащённости современным вооружением. По его словам, в общей сложности в 2018 году войска получили свыше 1,5 тыс. образцов вооружения и более 80 тыс. единиц техники.

«Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень не свойственен или не присутствует ни в одной армии мира на сегодняшний день», — сказал Шойгу.

В 2017 году стало известно, что с 2012 года Россия значительно усовершенствовала систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечила перекрытие зон обзора воздушного пространства, заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«В рамках развития ВКС одним из приоритетных направлений стало совершенствование системы предупреждения о ракетном нападении. Начиная с 2012 года в эксплуатацию вводятся современные радиолокационные станции высокой заводской готовности типа «Воронеж», ведётся модернизация действующих станций «Дарьял», «Днепр» и «Волга», — заявил Герасимов на коллегии Минобороны России.