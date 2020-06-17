Выпустить «когти»: к чему может привести новая турецкая военная операция против курдов в Ираке

Турецкие военные развернули вторую за последнее время операцию на территории северных районов Ирака. Как сообщили в Минобороны Турции, кампания под названием «Коготь тигра» проводится для ликвидации объектов Рабочей партии Курдистана. На эти цели брошены ВВС, артиллерия и ЗРК. Двумя днями ранее Анкара уже объявляла о похожей операции под названием «Коготь орла». Официальный Багдад выразил возмущение подобными действиями, их осудили и в Лиге арабских государств. Впрочем, эксперты полагают, что в реальности активность Анкары на руку властям Ирака, а протест носит формальный характер.

Министерство обороны Турецкой Республики отчиталось о ходе силовой операции «Коготь тигра» против курдов в северных районах Ирака. Как сообщило турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на военное ведомство, турецкий спецназ уничтожает объекты противника в районе Хафтанин. Всего на нынешний момент ликвидировано около 150 таких целей. В рамках операции турецкая сторона применяет самоходные артиллерийские установки «Шторм» и зенитно-ракетные комплексы.

В своём Twitter турецкое оборонное ведомство заявило, что ВВС республики нанесли удар по курдским целям в обозначенном районе Ирака. Как уточнили в Анкаре, операция проводится для нейтрализации Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной турецкими властями террористической организацией.

Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir. pic.twitter.com/hDJfsncxet — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020

Удары наносятся в рамках начатой ВС Турции операции «Коготь тигра», о которой сообщило министерство обороны республики. Как заявили в ведомстве, операция стала ответом на участившиеся попытки боевиков РПК атаковать турецкие полицейские участки и районы расположения военных баз и проводится в соответствии с правом страны на самооборону.

Формальное возмущение

Ранее Турция провела на севере Ирака операцию «Коготь орла», в ходе которой авиаударами были уничтожены десятки курдских объектов. О старте этой кампании турецкое Минобороны сообщило 15 июня 2020 года. Как уточнялось, операция проводилась в районах дислокации баз РПК.

Силовое вторжение Турции на территорию Республики Ирак осудил арабский мир. С протестом против действий турецкой стороны выступила Лига арабских государств (ЛАГ). Как заявил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт, турецкое военное вторжение под предлогом преследования членов РПК является нарушением суверенитета Ирака, проявлением игнорирования Анкарой положений международного права и её отношений с соседними странами.

Военное вмешательство Турции на территории арабских стран — Ирака, Сирии и Ливии — внушает тревогу арабским государствам и отражает экспансионистские амбиции Анкары, истоки которых лежат в давней истории, считают в ЛАГ.

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт

Reuters

© Mohamed Abd El Ghany

Официальный Багдад также отреагировал на действия Анкары. МИД Ирака вызвал 16 июня посла Турции в стране Фатиха Йылдыза, чтобы выразить озабоченность действиями турецкой стороны и вручить турецкому дипломату письмо протеста.

В послании иракского правительства осуждаются «посягательства на неприкосновенность и суверенитет Ирака и его воздушного пространства», а также говорится о том, что такие шаги идут вразрез с международными конвенциями, соответствующими нормами международного права, дружественными отношениями, принципами добрососедства и взаимоуважения.

«В письме министерство вновь призвало Турцию прекратить односторонние боевые действия и выразило готовность иракского правительства сотрудничать в деле контроля над безопасностью границ с соблюдением интересов обеих сторон», — цитируется послание на сайте МИД Ирака.

Как передаёт турецкое издание Daily Sabah, посол Турции в Ираке Фатих Йылдыз, комментируя ситуацию с турецкой операцией, выразил сожаление тем, что иракские власти до сих пор не предприняли конкретных шагов для прекращения присутствия РПК в стране.

По мнению экспертов, несмотря на выражение протеста, реакция официального Багдада на действия Анкары всё же оказалась достаточно мягкой. По словам старшего научного сотрудника Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Юлии Кудряшовой, можно предположить, что Турция дала иракским властям гарантии того, что мирное население не пострадает.

«Кроме того, федеральноеправительство Ирака слабо контролирует ситуацию в курдской автономии и находится с ней в конфронтации. Что же касается реакции ЛАГ, то её можно объяснить тем, что у Турции обострились отношения с арабскими странами», — отметила эксперт в беседе с RT.

Как пояснила Юлия Кудряшова, сейчас Турция соперничает с Саудовской Аравией за влияние в Сирии, поскольку Эр-Рияд поддерживает сирийских суннитов, а также с ОАЭ после того, как турецкая сторона не стала присоединиться к блокаде Катара.

«Более того, Турции удалось наладить отношения с правительством Фаиза Сараджа в Ливии, здесь Анкара также обошла арабские страны», — добавила эксперт.

Турецкий спецназ

© ADEM ALTAN / AFP

Как считает политолог-востоковед, доцент РГГУ Сергей Серёгичев, официальный Багдад даже отчасти заинтересован в том, чтобы Турция проводила операцию в Иракском Курдистане.

«Давление со стороны Турции не позволяет Эрбилю окончательно уйти в «свободное плавание». Не стоит забывать о том, что именно в этом регионе находятся богатые нефтяные месторождения. А Багдад своими силами не может держать автономию под своим контролем. Поэтому прозвучавшее в адрес Анкары осуждение носит скорее формальный характер», — заявил эксперт в беседе с RT.

«Очень давняя история»

Следует отметить, что это далеко не первая силовая операция, которую Турция проводит на территории Ирака против членов Рабочей партии Курдистана за последние годы.

Так, в мае 2019 года турецкие военные приступили к операции «Коготь — 1» в иракском районе Хакурк. В июле операция была расширена и получила название «Коготь — 2», в августе турецкие военные перешли к третьей фазе наступления на курдские позиции под названием «Коготь — 3» в районе Синат-Хафтанин. Как заявляли тогда в Анкаре, целью силовых действий было обеспечение безопасности на турецкой границе.

Ещё ранее, в марте 2019 года, состоялась совместная ирано-турецкая операция в приграничной области против членов РПК. А в 2016 году ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака.

Борьба властей Турции с РПК насчитывает не одно десятилетие. Основатель Рабочей партии Курдистана Абдулла Оджалан отбывает с 1999 года пожизненное заключение в турецкой тюрьме. Однако, несмотря на это, партия продолжает действовать, периодически совершая атаки и вылазки против представителей власти.

Демонстранты с флагами в поддержку Абдуллы Оджалана, Стамбул

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© Murad Sezer

РПК была основана в 1978 году. Целью организации было пробуждение курдского национального самосознания и создание курдской автономии в составе Турции. Эти устремления стали ответом на проводимую властями Турции политику стирания идентичности малых народов и социальные проблемы курдской общины. При этом основатели РПК не стремились делать ставку на взращивании радикального курдского национализма, а пытались представить в качестве ориентира равноправное общество.

Однако в своей борьбе РПК прибегало отнюдь не только к мирным методам. Организация развернула партизанскую кампанию против Турции ещё в конце 1980-х годов. При этом в качестве базы для отрядов РПК выступила Сирия — власти республики согласились пустить на свою территорию курдских повстанцев.

Впоследствии РПК развила сеть ячеек на территории других стран, а также наладила стабильное финансирование своей деятельности за счёт пожертвований курдских бизнесменов из разных уголков мира.

Партизанские действия РПК вызвали в итоге реакцию Анкары, которая перебросила к сирийской границе для ответа курдам 50-тысячную военную группировку. В результате под давлением Турции власти Сирии были вынуждены отказать Оджалану в убежище на сирийской территории.

Сегодня силы РПК рассредоточены в регионе. Как утверждает, к примеру, турецкая сторона, действующие в Сирии «Сирийские демократические силы» имеют тесные связи с партией и её военным крылом. Отметим, что ранее Анкара провела целую серию военных операций на территории САР, направленных против военно-политических структур курдов, таких как Отряды народной самообороны (Yekîneyên Parastina Gel, YPG).

РПК действует и на территории самой Турции. В январе 2020 года турецкие силовики провели операцию против запрещённой в стране организации, аналогичные «контртеррористические» кампании проводились и ранее.

РПК также имеет подразделения и в Иракском Курдистане, хотя не входит в парламент и правительство автономии. По мнению исследователей, именно Иракский Курдистан с момента своего образования в начале 1990-х годов стал главным плацдармом для РПК, позволяющим организации наращивать активность вдоль турецкой границы.

Не отвечать на эти атаки Анкара не могла, и в 2007 году парламент Турции санкционировал первую крупную антитеррористическую операцию на территории Северного Ирака. Однако справиться с РПК окончательно турецким военным не удалось до сих пор — военные операции Анкары чередуются с терактами, которые курдская организация совершает в Турции.

«Противоборство РПК и Турции — очень давняя история. Если говорить в целом о курдах, то они давно ведут борьбу за независимость от Турции, Ирака, Сирии и Ирана, и во многом эти устремления поддерживают США, американцами даже был разработан план «Большого Ближнего Востока», в котором Курдистан должен был бы получить независимость. С другой стороны, борьба ведётся и со стороны властей Турции. Курды не могут записать в паспорт собственную национальность, долго действовал запрет на использование курдского языка», — пояснила Юлия Кудряшова.

Эксперт напомнила о том, что в рамках курса на интеграцию Турции в ЕС курдам были предоставлены послабления. Однако кризис в турецко-европейских отношениях привёл к сворачиванию этой политики и косвенно спровоцировал обострение курдско-турецкого конфликта.

Борьба по мере возможностей

В последнее время атаки курдов на приграничные с Ираком турецкие территории участились, под ударом оказались полицейские и военные. Именно это спровоцировало Анкару на проведение новых операций в Ираке, считает Юлия Кудряшова.

«Кроме того, Турции удалось оттеснить курдов в Сирии благодаря соглашению с Россией. В Анкаре полагают, что сирийские курды тесно связаны с РПК и действуют заодно с курдскими террористами, базирующимися в Ираке. Стабилизация ситуации в САР позволила Турции переключить внимание на Иракский Курдистан», — добавила эксперт.

Бойцы курдских отрядов (YPG) в Сирии

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© Osman Orsal

При этом каких-то серьёзных последствий для стабильности в регионе турецкая операция иметь не будет, уверена Кудряшова.

«Такие операции повторялись много раз, и мировое сообщество к ним привыкло. Обычно это достаточно краткосрочные операции, которые не перетекают в крупномасштабные действия», — добавила эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Сергей Серёгичев. По мнению эксперта, борьба Турции и курдов затянулась из-за того, что РПК пользуется широкой поддержкой среди проживающих в Турции курдов. И когда турецкие военные наносят удары по Рабочей партии Курдистана, это приводит каждый раз лишь к большей консолидации курдской общины вокруг партии.

«РПК воюет с турецкой армией по мере возможности, затем идут на переговоры, чтобы восстановить силы, а затем всё повторяется. Нынешнее обострение не приведёт к дестабилизации положения в регионе, если Анкара ограничится проведением стандартной операции. На развязывание широкомасштабной кампании против курдов на Ближнем Востоке власти Турции не пойдут, потому что это может дестабилизировать ситуацию уже внутри республики. По большому счёту нынешний курдско-турецкий конфликт неразрешим, он будет длиться десятилетиями», — подытожил эксперт.