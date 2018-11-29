«Выпустить из клетки. И переводчицу»: Задержанный командир украинского буксира озвучил требования к России

Командир украинского буксира «Яны Капу» в суде в России потребовал не держать его в клетке и дать переводчицу. На суде хорохорился, улыбался, болтал с адвокатом, поглядывал в зал, следил за производимым впечатлением.

На суде в России командир украинского буксира «Яны Капу», задержанный за нарушение российской границы, потребовал выпустить его из клетки и предоставить украинского переводчика. Требования подсудимого передал его адвокат.

Юрист мотивировал первое требование тем, что его подзащитный является командиром украинского военного судна, и нахождение в клетке «унижает его человеческое достоинство». Кроме того, вместе с адвокатом в суд пришла переводчица, так как Мельничук потребовал, чтобы ему все переводили с русского на украинский.

Отмечается, что адвокат и подсудимый всеми силами пытались затянуть процесс. Для этого в ход были пущены всевозможные приемы от просьбы о переносе заседания на три дня до требований, чтобы дело слушал не гражданский, а военный суд.

Судья стоически реагировал на происходящее. Он отказал в просьбе выпустить подсудимого из клетки, объяснив это тем, что других помещений для содержания обвиняемых не предусмотрено. Было отказано Мельничуку и в «домашнем аресте», так как он является гражданином другого государства и не имеет в Крыму постоянного места жительства.