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«Выпустить из клетки. И переводчицу»: Задержанный командир украинского буксира озвучил требования к России
29 ноября 2018, 02:54 • 105 • Политика
Командир украинского буксира «Яны Капу» в суде в России потребовал не держать его в клетке и дать переводчицу. На суде хорохорился, улыбался, болтал с адвокатом, поглядывал в зал, следил за производимым впечатлением.
На суде в России командир украинского буксира «Яны Капу», задержанный за нарушение российской границы, потребовал выпустить его из клетки и предоставить украинского переводчика. Требования подсудимого передал его адвокат.
Юрист мотивировал первое требование тем, что его подзащитный является командиром украинского военного судна, и нахождение в клетке «унижает его человеческое достоинство». Кроме того, вместе с адвокатом в суд пришла переводчица, так как Мельничук потребовал, чтобы ему все переводили с русского на украинский.
Отмечается, что адвокат и подсудимый всеми силами пытались затянуть процесс. Для этого в ход были пущены всевозможные приемы от просьбы о переносе заседания на три дня до требований, чтобы дело слушал не гражданский, а военный суд.
Судья стоически реагировал на происходящее. Он отказал в просьбе выпустить подсудимого из клетки, объяснив это тем, что других помещений для содержания обвиняемых не предусмотрено. Было отказано Мельничуку и в «домашнем аресте», так как он является гражданином другого государства и не имеет в Крыму постоянного места жительства.
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