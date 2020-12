Выпускники университета Сороса ведут войну против Русского Православия на территории России

В журнале Religion, State & Society, который выпускает издательский дом Routledge, вышла статья под названием "Появление русских христианских правых: случай с Всемирным конгрессом семей" (The rise of the Russian Christian Right: the case of the World Congress of Families). Статья позиционируется как научное исследование, но на самом деле представляет попытку дискредитации деятельности одной из международных организаций, которая защищает традиционные ценности по всему миру. При этом "исследование" делается с акцентом на поиске "российского вмешательства".