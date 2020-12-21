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Выпускники университета Сороса ведут войну против Русского Православия на территории России
21 декабря 2020, 12:55 • 130 • В мире
В журнале Religion, State & Society, который выпускает издательский дом Routledge, вышла статья под названием "Появление русских христианских правых: случай с Всемирным конгрессом семей" (The rise of the Russian Christian Right: the case of the World Congress of Families). Статья позиционируется как научное исследование, но на самом деле представляет попытку дискредитации деятельности одной из международных организаций, которая защищает традиционные ценности по всему миру. При этом "исследование" делается с акцентом на поиске "российского вмешательства".
Автор:
Аналитическая группа "Катехон"
Материал предоставлен Аналитической группой "Катехон".
Автор текста – профессор социологии Инсбрукского университета (Австрия) Кристина Штёкль (Kristina Stoeckl). Она входит в состав редакции журнала "Государство, религия, Церковь в России и за рубежом". Также издала несколько книг, которые посвящены Православию и России. На личной странице значится, что Кристина Штёкль получала степень MA по международным отношениям и европейским исследованиям в 2003 году, а также преподавала в Центрально-Европейском университете.
"Ты виноват уж тем", что консерватор
Следует отметить, что данное заведение было создано и финансировалось "Открытым обществом" Джорджа Сороса, что является определённой стигмой для мира политики, особенно если речь идёт о факторах традиционных ценностей.
Если учесть, что один из последних форумов Мирового конгресса семей проходил в Будапеште, а деятельность структур Сороса там оказалась под запретом, в выпуске данной публикации можно увидеть и определённый ресентимент (чувство враждебности к тому, что автор считает причиной своих неудач, синдром ущербной агрессивности. – Прим. авт.).
Прежде чем рассматривать указанную публикацию, следует обратить внимание и на предыдущие работы автора. Так, в одной из них, посвящённой правам человека и Русской Православной Церкви, говорится, что
При этом вся критика проводилась с позиции либеральных ценностей. Очевидно, что целью публикации являлась дискредитация как Русской Православной Церкви, так и государства.
В целом Штёкль выступает с позиции постсекуляризма, защищая ЛГБТ, аборты, эвтаназию и любые формы разрушения традиционных семейных устоев.
И тут Россия "вмешалась"
В статье о Всемирном конгрессе семей Штёкль пытается доказать, что это если не российский проект, то напрямую связанный с российским влиянием.
Правда, автор опровергает саму себя, поскольку в тезисах публикации отмечает, что Всемирный конгресс семей существует с 1995 года и был создан в США. И это была инициатива американского профессора Аллана Карлсона – посетить Россию в 1995 году. А во время визита в Москву он встретился с учёными и активистами, после чего контакты развивались. Следовательно, изначально импульс исходил из США, а не из России.
Ещё одним заблуждением автора является то, что она приписывает активность против содомитов и других извращенцев (так называемые группы по защите прав детей, а также репродуктивных прав, т.е. сторонников абортов) исключительно консервативным религиозным группам и ультраправым политическим организациям. Но в мире достаточно много левых политических партий и движений, которые не приемлют подобных аномалий в качестве общественной нормы, тем более в политике.
В целом обрывочные сведения о различных персонах в России, которые занимаются просемейной политикой, выдаются как некое исследование. Однако поверхностного взгляда тех, кто знаком с внутрироссийской ситуацией, достаточно, чтобы выявить пропагандистский и, возможно, заказной характер данной публикации.
Так, в разделе о политических и бизнес-связях с Всемирным конгрессом семей делается акцент на связях с Владимиром Якуниным и Константином Малофеевым, а также на контактах российского представителя Конгресса Алексея Комова с различными европейскими организациями. При этом вырванная из контекста цитата Комова о том, что "Сталин подавил деструктивную революционную волну троцкистов и восстановил патриархальную власть", тогда как на Западе развивалась "Франкфуртская школа неомарксизма, которая открыла дорогу сексуальной революции 60-х", подана как проблематичная перепись идеологической истории.
"Птенцы гнезда" Сороса "вьют гнёзда" в России
Явно, что автора беспокоит возникновение в Европе нелиберальных политических альтернатив, которые будут опираться как на демократию, так и на традиционные ценности.
Безусловно, необходима каталогизация этих деятелей и аргументированная критика их нарратива, который изначально имеет маргинальную природу.
Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".
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