Выпускники университета Сороса ведут войну против Русского Православия на территории России

Автор:

Аналитическая группа "Катехон"

Материал предоставлен Аналитической группой "Катехон".

Автор текста – профессор социологии Инсбрукского университета (Австрия) Кристина Штёкль (Kristina Stoeckl). Она входит в состав редакции журнала "Государство, религия, Церковь в России и за рубежом". Также издала несколько книг, которые посвящены Православию и России. На личной странице значится, что Кристина Штёкль получала степень MA по международным отношениям и европейским исследованиям в 2003 году, а также преподавала в Центрально-Европейском университете.

"Ты виноват уж тем", что консерватор

Следует отметить, что данное заведение было создано и финансировалось "Открытым обществом" Джорджа Сороса, что является определённой стигмой для мира политики, особенно если речь идёт о факторах традиционных ценностей.

Если учесть, что один из последних форумов Мирового конгресса семей проходил в Будапеште, а деятельность структур Сороса там оказалась под запретом, в выпуске данной публикации можно увидеть и определённый ресентимент (чувство враждебности к тому, что автор считает причиной своих неудач, синдром ущербной агрессивности. – Прим. авт.).

Прежде чем рассматривать указанную публикацию, следует обратить внимание и на предыдущие работы автора. Так, в одной из них, посвящённой правам человека и Русской Православной Церкви, говорится, что

соглашение между советским правительством и Церковью подразумевало освобождение последней от репрессий в обмен на безоговорочно лояльное отношение к Советскому государству. Именно эта лояльность и была причиной молчания в вопросах прав человека и их нарушения, в том числе преследования по религиозным мотивам… К 2008 году Московский Патриархат начал принимать концепцию человеческих прав и использовать её язык, а также положения других международных правовых соглашений для оправдания своей собственной консервативной позиции в отношении прав человека… В современной России эта консервативная точка зрения на права человека плавно перешла в поддержку Церковью авторитарного политического проекта.

При этом вся критика проводилась с позиции либеральных ценностей. Очевидно, что целью публикации являлась дискредитация как Русской Православной Церкви, так и государства.

В целом Штёкль выступает с позиции постсекуляризма, защищая ЛГБТ, аборты, эвтаназию и любые формы разрушения традиционных семейных устоев.

И тут Россия "вмешалась"

В статье о Всемирном конгрессе семей Штёкль пытается доказать, что это если не российский проект, то напрямую связанный с российским влиянием.

Правда, автор опровергает саму себя, поскольку в тезисах публикации отмечает, что Всемирный конгресс семей существует с 1995 года и был создан в США. И это была инициатива американского профессора Аллана Карлсона – посетить Россию в 1995 году. А во время визита в Москву он встретился с учёными и активистами, после чего контакты развивались. Следовательно, изначально импульс исходил из США, а не из России.

Ещё одним заблуждением автора является то, что она приписывает активность против содомитов и других извращенцев (так называемые группы по защите прав детей, а также репродуктивных прав, т.е. сторонников абортов) исключительно консервативным религиозным группам и ультраправым политическим организациям. Но в мире достаточно много левых политических партий и движений, которые не приемлют подобных аномалий в качестве общественной нормы, тем более в политике.

В целом обрывочные сведения о различных персонах в России, которые занимаются просемейной политикой, выдаются как некое исследование. Однако поверхностного взгляда тех, кто знаком с внутрироссийской ситуацией, достаточно, чтобы выявить пропагандистский и, возможно, заказной характер данной публикации.

Так, в разделе о политических и бизнес-связях с Всемирным конгрессом семей делается акцент на связях с Владимиром Якуниным и Константином Малофеевым, а также на контактах российского представителя Конгресса Алексея Комова с различными европейскими организациями. При этом вырванная из контекста цитата Комова о том, что "Сталин подавил деструктивную революционную волну троцкистов и восстановил патриархальную власть", тогда как на Западе развивалась "Франкфуртская школа неомарксизма, которая открыла дорогу сексуальной революции 60-х", подана как проблематичная перепись идеологической истории.

"Птенцы гнезда" Сороса "вьют гнёзда" в России

Явно, что автора беспокоит возникновение в Европе нелиберальных политических альтернатив, которые будут опираться как на демократию, так и на традиционные ценности.

Хотя само наличие в современном западном обществе такой фигуры не должно удивлять, не может не вызывать беспокойства тот факт, что армия выходцев из норы Сороса растёт, а приверженцы странных концепций, которые с позиции традиционализма рассматриваются как извращения и девиации, начинают занимать кафедры в различных университетах и пытаются влиять на общественное мнение в России (поскольку Штёкль состоит в редколлегии российского журнала).

Безусловно, необходима каталогизация этих деятелей и аргументированная критика их нарратива, который изначально имеет маргинальную природу.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".