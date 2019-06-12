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Выпроводили даже Зеленского: Конституционный суд Украины решает вопрос роспуска Рады за закрытыми дверями

12 июня 2019, 01:39  •  39 • Политика
В Конституционном суде Украины решается вопрос о законности роспуска Рады. Рассмотрение перешло в закрытый режим, из зала выпроводили даже президента Владимира Зеленского, инициатора роспуска.
О завершении открытой части заседания и переводе его в закрытый режим объявила председатель Конституционного суда Украины Наталия Шаптала. Предположительно, вопрос о законности роспуска Рады должен быть решен до 29 июня.
Как сообщает ТАСС, при рассмотрении один из судей потребовал доказать то, что в украинском парламенте отсутствует коалиция. Именно этот постулат явился основанием для Зеленского объявить роспуск Рады. Любопытно, что спикер ВР Андрей Парубий не подал запрошенные судьями документы о выходе из коалиции партии "Самопомощи", Радикальной партии Олега Ляшко и "Батькивщины".
При этом, как пишет "Эхо Москвы", сам президент Зеленский покинул заседание КСУ. Перед уходом он заявил, что не отказывается от решения о роспуске парламента страны и считает его верным.

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