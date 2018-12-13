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«Выполняли приказы»: офицер требует освободить своих матросов

13 декабря 2018, 14:39  •  371 • Война
Командир украинского военного катера «Бердянск» Роман Мокряк, находящийся под арестом в России из-за нарушения госграницы в Керченском проливе, отказался давать показания. Об этом заявил адвокат украинского офицера Илья Новиков в своем фейсбуке.
«Мокряк <...> требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены», — сообщил адвокат.
По словам Новикова, украинский морской офицер заявил, что находившиеся на борту его катера матросы исполняли его приказы, и поэтому никакой ответственности за инцидент нести не должны.
Роман Мокряк — тот самый офицер ВМС Украины, который в октябре 2017 года предложил атаковать корабли Черноморского флота России с помощью тактики «волчьей стаи».
«Когда «волчья стая» будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это означает, что, по крайней мере, один из этих бронированных «волчат» достанет противника. Так что теперь увидим, кто кого», — пригрозил Мокряк.
Накануне НСН сообщила, что командир еще одного из задержанных в Керченском проливе кораблей, офицер ВМС Украины Денис Гриценко отказался давать показания и признавать вину. Более того, он назвал себя военнопленным. Об этом рассказал адвокат моряка Николай Полозов. По его словам, этой позиции придерживаются все украинские матросы и командиры.
«Сейчас следствие рассматривает мою просьбу о разрешении свидания с родственниками моего клиента», — добавил адвокат.
3 декабря матросам и офицерам ВМС Украины, а также сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), задержанным в Керченском проливе, были предъявлены обвинения. Все участники инцидента обвиняются в незаконном пересечении границы по ч. 3 ст. 322 УК России.
Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января двенадцать украинских моряков, задержанных ранее российскими пограничниками в Керченском проливе при нарушении госграницы РФ. В СИЗО будут содержаться Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, а также командир украинского малого артиллерийского бронекатера «Бердянск» Роман Мокрюк.
Сейчас украинские матросы и офицеры находятся в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».
Как сообщает ФАН со ссылкой на МИД Украины, состояние украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками 25 ноября за нарушение госграницы, является удовлетворительным.
Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения пресекли попытки украинских моряков нарушить границу России.
Пару часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.
На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещен въезд на территорию Украины.
Новая зачистка: Турция снова готовит операцию в Сирии
Спустя две недели президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что действия России можно расценивать как «войну».
«Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент, и не кризис. Ваши военные корабли под российским флагом атаковали украинское военное судно в нейтральных водах»,
— заявил Порошенко на английском языке.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зарубежным лидерам «сложно возразить» на аргументы российской стороны по инциденту в Керченском проливе.
По его словам, он обсудил с иностранными лидерами на G20 хронологию развития ситуации. Он также добавил, что его коллеги спокойно отреагировали на это обсуждение. Глава РФ рассказал, что в судовых журналах задержанных украинских судов прописано задание проникнуть в территориальные воды России. Путин отметил, что это подтверждают показания моряков.

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